Arriva a tutti il messaggio PosteInfo: riconosciamo l’SMS truffa da rimuovere subito

Ci sono conferme, anche per esperienze dirette, sul fatto che oggi 1 febbraio il messaggio PosteInfo stia arrivando ad un grande numero di utenti in Italia, in relazione ad un SMS truffa che rischia di mettere seriamente in discussione la vostra sicurezza digitale. Una storia che ricorda molto quella che abbiamo trattato durante il mese di ottobre sul nostro sito, quando abbiamo portato all’attenzione dei lettori la diffusione di una comunicazione simile. In quel caso, però, si parlava di un fantomatico pacco in arrivo presso il proprio domicilio.

State alla larga dal nuovo messaggio PosteInfo: sta girando un altro SMS truffa

Senza girarci troppi intorno, dovete stare assolutamente alla larga dal nuovo messaggio PosteInfo che è giunto anche su uno dei numeri che usiamo in redazione. La comunicazione veicolata tramite questo odioso SMS truffa, diffuso oggi 1 febbraio, dovrebbe essere identica a quella che potete osservare nella foto ad inizio articolo. O, quantomeno, molto simile. Solo con questa testimonianza diretta potrete avere la corretta percezione del rischio che stiamo correndo.

In questo particolare contesto, va detto, ci riferiamo soprattutto a coloro che masticano meno tematiche simili. Dunque, qualora doveste imbattervi nel nostro articolo, è opportuno avvertire in primis i più giovani e gli anziani, i quali potrebbero essere attratti dal link fraudolento che, puntualmente, viene piazzato all’interno del fresco messaggio PosteInfo. Come sempre accade in questi casi, purtroppo, è altamente probabile che ci siano delle vittime.

Ad esempio, chi seleziona il link in questione potrebbe essere portato a fornire dati sensibili, che a loro volta potrebbero finire nelle mani sbagliate. Ecco perché è indispensabile rimuovere nel più breve tempo possibile il messaggio PosteInfo descritto oggi 1 febbraio. Affinché questo sia possibile, però, dobbiamo riconosce il nuovo SMS truffa, indicando ai nostri lettori che dovrebbe presentarsi sul vostro smartphone come nell’immagine proposta nel nostro pezzo odierno.

