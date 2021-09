Arresto cardiaco per Maria De Filippi dopo il vaccino: quando la bufala è spregevole

C’è un limite a tutto, anche al clickbait, se pensiamo che qualche sitarello alla ricerca del click facile per poche ore ci ha parlato di arresto cardiaco per Maria De Filippi dopo il vaccino. In passato abbiamo parlato della nota conduttrice per tematiche completamente diverse sul nostro sito, ma a quanto pare le fake news mascherate da titoli attira click ora colpiscono anche lei. Ecco perché bisogna analizzare bene quanto avvenuto nelle ultime ore sui social, con un esempio di pessimo giornalismo per rimediare qualche visita.

La bufala dell’arresto cardiaco per Maria De Filippi dopo il vaccino

La ricostruzione dei fatti è molto semplice. Un sito che non menzioneremo, per non fare pubblicità ad un articolo da quattro soldi, ha pubblicato un pezzo il cui titolo ci parla chiaramente di arresto cardiaco per Maria De Filippi dopo il vaccino. Inutile dire che ritrovarsi un contenuto del genere sui social sia quantomeno allarmante, al punto che tanti utenti ignari finiscono con aprire il pezzo per cercare risposte alle proprie preoccupazioni.

Leggendo il contenuto in questione, poi, si scopre che il malore abbia colpito in realtà un ex concorrente di Amici, condotto dalla stessa Maria De Filippi. Si tratta di Santo Giuliano, che ha dovuto fare i conti con una miocardite in seguito alla somministrazione del vaccino. Al momento non si hanno prove certe sul fatto che esista correlazione tra gli eventi, che tra le altre cose risalgono al mese di luglio. Come ha riportato correttamente Il Fatto Quotidiano. Un altro punto a sfavore per chi non sa fare il proprio lavoro nello scrivere.

Tuttavia, il focus oggi non è diretto alle condizioni del ballerino, al quale vanno i nostri migliori auguri. Semplicemente, vogliamo mettervi in guardia da titoli come quelli che ci parlano di arresto cardiaco per Maria De Filippi dopo il vaccino. Si tratta di una bufala, che alimenta senza motivo le teorie NoVax.

