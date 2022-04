Arrestato Nicola Franzoni: il leader NoVax ha assaltato la CGIL

L’assalto alla Cgil, dopo la manifestazione NoVax dello scorso 9 ottobre a Piazza del Popolo, ha portato ad un controllo serrato da parte della Digos, con cinque indiziati nel mirino. Tra loro rientra anche Nicola Franzoni, arrestato nelle ultime ore. Un personaggio noto per la sua vicinanza ad ambienti di estrema destra e per essere leader no vax.

Perché il NoVax Nicola Franzoni è stato arrestato

E pensare che in passato il cognome Franzoni, sul nostro sito, era stato citato in altri contesti. Le indagini svolte dalla Digos, in concomitanza con la Polizia Scientifica, hanno permesso di scovare indizi di colpevolezza per i reati di devastazione e saccheggio aggravato per il NoVax. Oltre a questo, si parla anche di violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravata, nei confronti di Nicola Franzoni, che si ritrova ora in carcere dopo essere stato arrestato.

Tra le varie accuse c’è anche quella di istigazione a disobbedire alle leggi e violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Roma. Nicola Franzoni non è nuovo alle forze dell’ordine, già nel giugno del 2020 era stato accusato di vilipendio e apologia di fascismo. Nel gennaio del 2021 fu fermato dalla polizia perché si ritrovava con felpe e striscioni contro Mario Draghi. Quando poi ci fu la scomparsa di David Sassoli il suo commento fu alquanto orribile, con un video su Telegram disse che Dio vede e provvede e c’era finalmente una testa di c…in meno.

Utilizzava proprio quest’app di messaggistica per attaccare anche gli ebrei e le varie case farmaceutiche, come riporta Next Quotidiano. Non solo però, durante il periodo del governo Conte, si ritrovò anche con un foglio di via da Roma per aver dato vita ad una manifestazione non autorizzata. Un curriculum di violenza per Nicola Franzoni che ora si è ritrovato a finire in carcere principalmente per l’assalto effettuato alla sede della Cgil lo scorso 9 ottobre.

Per quanto riguarda gli altri quattro identificati dalla Digos, è scattato l’obbligo di dimora ed anche in questo caso si tratta di personaggi molto vicini all’estrema destra, nel dettaglio si parla di appartenenti a Forza Nuova, proprio come il NoVax Nicola Franzoni.

