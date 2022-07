Arisa e Sabrina Salerno accettano di girare un film con Rocco Siffredi: diamoci un taglio

Non si arrestano in alcun modo le voci relative ad Arisa e a Sabrina Salerno, in merito alla volontà di entrambe di girare un film con Rocco Siffredi. Vicenda che viene fuori periodicamente tramite post pubblicati dagli utenti su Facebook e che già nel recente passato abbiamo smentito con un altro articolo. Occorrono dunque chiarimenti per tutti, affinché non si alimenti disinformazione su due personaggi noti al grande pubblico, anche in termini di immagine per le dirette interessate. Senza nulla togliere alla professionalità dell’attore e regista hard.

Arisa e Sabrina Salerno non hanno accettato di girare un film con Rocco Siffredi

Ci sono due cose da mettere in chiaro oggi, in linea con quanto vi abbiamo riportato in passato. Già, perché in questo specifico contesto occorre distinguere l’approccio delle due dirette interessate, dopo che in mattinata si è parlato di Arisa e Sabrina Salerno pronte ad accettare di girare un film con Rocco Siffredi. Vediamo come stanno le cose, in modo da chiarire una volta per tutta la storia.

Partiamo proprio da Sabrina Salerno, che pur avendo un ottimo rapporto con Rocco Siffredi non ha mai rilasciato interviste in cui ha menzionato la possibilità di girare un film per lui o con lui. Insomma, se non è una bufala nel senso stretto del termine, poco ci manca. Nel suo caso, non ha alcun senso citare un’ipotesi del genere, proprio perché la diretta interessata non ha mai affrontato un tema del genere.

Rispetto a Sabrina Salerno, Arisa ne ha parlato. In passato, infatti, ha aperto ad uno scenario del genere, precisando però che avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di girare un film con Rocco Siffredi solo sul genere erotico. A conti fatti, assai diverso dal porno. Insomma, due punti di vista e due situazioni da valutare con grande attenzione, rispetto a quanto venuto a galla di recente.

