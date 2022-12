Argentina campione del mondo: Francia KO ai rigori in Qatar

L’Argentina è campione del mondo ai mondiali 2022 che si sono appena conclusi al Lusail Stadium del Qatar, a 15 km da Doha. La gara finale contro la Francia si è chiusa ai rigori con un punteggio di 7-5 a favore degli Albicelesti.

Con la rete dell’argentino Gonzalo Montiel nei calci di rigore, con la sfera lanciata all’angolino basso a sinistra, l’Argentina conquisa il titolo di campione del mondo.

Montiel ha regalato agli Albicelesti il quarto gol ai rigori dopo le messe a segno di Messi, Dybala e Paredes, contro le due reti di Mbappé e Randal Kolo Muani.

Una partita sofferta fino all’ultimo, dalla quale le due squadre sono uscite con un 7 a 5 dopo il pareggio di 3 a 3 trascinato oltre i supplementari.

L’incantesimo è iniziato con il primo gol al 23 di Lionel Messi, seguito dal 2-0 messo a segno da Di Maria dopo un contropiede sull’asse Messi-Alvarez. Mac Allister.

All’80’ Mbappé ha sbloccato il tabellone della Francia, spiazzando Emiliano Martinez lanciando la sfera nell’angolo in basso a destra. Appena un minuto dopo la Francia ha raddoppiato ancora con Mbappé, raggiungendo il pareggio con l’Argentina.

Al 108′ Messi ha segnato la rimonta dell’Argentina, ma al 118′ la Francia ha ripreso il risultato con la tripletta di Mbappé, che ha degnato il 3-3.

Napoli ricorda Maradona

Con la vittoria dell’Argentina ai mondiali in Qatar 2022 non sono mancati i festeggiamenti a Napoli, seconda casa di Diego Armando Maradona, con celebrazioni ai Quartieri Spagnoli.

Tantissimi cittadini argentini, scrive Il Mattino, hanno raggiunto la città partenopea radunandosi in primo luogo in piazza Dante per poi spostarsi lungo le vie della città intonando cori e invocando il nome di Maradona.

Molti di essi, come già scritto, hanno raggiunto i Quartieri Spagnoli nei quali troneggia il murale dedicato a Maradona, per anni vero protagonista del calcio italiano per la sua militanza nel Napoli.

