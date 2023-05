Apre BresciaMED, pronto soccorso privato a Brescia, per problemi urgenti e non gravi. Ha un suo portale, nessuno ci paga per parlarne, ce lo avete segnalato e dobbiamo confermarvi che esiste.

Esiste a prescindere dal Sistema Sanitario Nazionale che, ovviamente e ci pare quasi inutile rimarcarlo continua ad esistere e fare il suo lavoro a tutela del cittadino.

Lo scopo di BresciaMED è un ambulatorio di medicina d’urgenza e primo soccorso rivolto a tutti coloro che necessitano di una risposta rapida ma non desiderano, o non possono, aspettare ore in un pronto soccorso ospedaliero per patologie minori dal punto di vista clinico, ma non da quello personale, dichiara il suo portale.

Portale con elenco di servizi offerti, dalle ecografie al trattamento delle unghie incarnite, dalla psicologia alle visite di routine andrologiche e senologiche, dall’infusione di farmaci alla sutura di ferite.

A pagamento ovviamente, da un minimo di 30 ad un massimo di 485 euro, occupando la nicchia dei codici bianchi e verdi, che spesso occupano fino al 70% delle prestazioni ambulatoriali.

“è sempre stato possibile scegliere il chirurgo o il cardiologo di fiducia. Perché non si dovrebbe poter fare altrettanto con il medico d’urgenza?”

Si chiede Elena Torri, direttrice sanitaria di BresciaMED, giustificando un modello che consente a chi desidera di avere un “pronto soccorso di fiducia”, privato, parallelo e non sostitutivo del SSN,

Del resto, il pronto soccorso e la medicina di urgenza dovrebbero poter aver spazio di manovra per le urgenze, col territorio pronto a raccogliere le altre sfide.

