Apprensione per l’alieno di ‘Avanti un altro’: danno per morto Leonardo Tricarico dal nulla

Potrebbe essere solo un grosso malinteso e, al momento, ha tutta l’aria di esserlo, quello dell’alieno di ‘Avanti un altro’ morto. Stiamo parlando di Leonardo Tricarico, a lungo personaggio iconico della trasmissione, che a detta di alcune fonti sul web sarebbe passato a miglior vita. In realtà si tratta di una notizia non confermata, dopo altre discussioni che negli ultimi mesi hanno caratterizzato i programmi condotti da Paolo Bonolis. Basti pensare ad alcuni nostri articoli del passato.

Senza fonti l’annuncio sull’alieno di ‘Avanti un altro’: oggi danno per morto Leonardo Tricarico con zero riscontri

Per farvela breve, alcune pagine Facebook stanno facendo clickbait senza apparenti ragionri. Come? Creando apprensione per coloro che hanno a cuore il cosiddetto alieno di ‘Avanti un altro’. L’uomo, alto poco più di 130 cm, è diventato popolare per le scenette con le quali ha reso più gradevole la trasmissione in questione. Ad un certo punto, però, non lo abbiamo più visto in televisione, oltre al fatto che Leonardo Tricarico, questo il suo vero nome, ha smesso di postare sui social.

Tanto è bastato per fare clickbait, con tanto di slogan “è scomparso“. Insomma, senza valide ragioni e soprattutto senza notizie ufficiali alle proprie spalle, da un lato qualcuno ha lasciato credere che l’alieno di ‘Avanti un altro’ fosse passato a miglior vita, mentre dall’altro troppi utenti danno per morto Leonardo Tricarico dal nulla. Già, perché leggendo l’articolo in questione si apprende soltanto che il personaggio in questione sia stato messo da parte dalla produzione, con Bonolis che non ha mai spiegato le vere ragioni dell’allontanamento.

Allo stato attuale, non ci sono ragioni per pensare che l’alieno di ‘Avanti un altro’ sia morto. Ovviamente, la speranza è che Leonardo Tricarico fornisca nel più breve tempo possibile notizie dirette, in modo da avere la definitiva smentita dopo i rumors di queste ore.

