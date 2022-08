Apprendono di Aurora Ramazzotti incinta e in attesa con Goffredo Cerza: non era ingrassata

La notizia del giorno riguarda Aurora Ramazzotti incinta, con la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker destinata a partorire entro il mese di gennaio. Al momento mancano annunci ufficiali dalla diretta interessata e dal suo compagno, Goffredo Cerza, ma l’anticipazione è stata resa pubblica nelle ultime ore da Signorini. Una bella notizia, accolta con grande entusiasmo dalla famiglia, secondo le informazioni che sono state diffuse dalla fonte in questione. Dal nostro punto di vista, però, è singolare un altro aspetto che va preso in considerazione oggi 30 agosto.

La storia di Aurora Ramazzotti incinta e in attesa con Goffredo Cerza mette a tacere chi l’aveva accusata di essere ingrassata

In queste settimane, infatti, Aurora Ramazzotti è finita al centro di discussioni e polemiche per diverse questioni, come abbiamo avuto modo di evidenziare con un altro articolo. In verità, ha parlato anche di clitoride e della necessità che le donne aiutino gli uomini a trovarlo. Opinione che, a quanto pare, non è stata gradita da tutti, stando alle reazioni che si sono innescate sui social soprattutto durante il mese di luglio.

Ora la notizia di Aurora Ramazzotti incinta, riportata anche da siti come Il Giornale nel citare Signorini. Al di là del fatto in sé, con relativi auguri a tutti se la voce dovesse essere confermata, fa un certo effetto osservare il passo indietro di chi si è scagliato contro la giovane, dopo averla accusata in modo pesante di essere ingrassata. Una vicenda che, pur con eco minore, ha in parte ricordato tutto quello che è avvenuto a Vanessa Incontrada nel corso degli ultimi mesi.

A prescindere dal fatto che Aurora Ramazzotti incinta e in attesa con Goffredo Cerza rappresenti o meno una notizia vera, abbiamo una nuova lezione sul fatto che non abbia senso accusare una donna di essere ingrassata.

