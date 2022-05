Antonella Clerici morta per infarto oggi: tra titoli equivoci e NoVax frettolosi

Continuano a girare sul web titoli creati ah hoc per attirare quanti più utenti possibili, ma che poi si rivelano assolutamente fuorvianti ed è questo il caso di Antonella Clerici, storica conduttrice televisiva che si ritrova al centro de trend con la frase “morta d’infarto” oggi. Sono diversi giorni che si leggono sui vari siti web titoli assolutamente errati sulla questione che ha coinvolto Antonella Clerici durante la sua trasmissione “E’ sempre mezzogiorno”.

Smentiamo chi lascia credere che Antonella Clerici sia morta per infarto oggi

Situazione che, almeno in parte, ricorda quella di Gino Paoli trattata la scorsa settimana. La presentatrice Rai ama il contatto con il suo pubblico e durante uno dei vari giochi telefonici c’è stato un annuncio da parte di una telespettatrice che ha reso i toni più commoventi. La donna in questione ha infatti subito detto di avere una brutta notizia da dare ad Antonella, ossia la perdita della sua amata cagnolina, un dolore che non sembra essere così facile da superare.

Antonella Clerici si è dimostrata solidale, affermando come anche per lei sia stata dura affrontare la morte del suo cane Oliver. La telespettatrice ha evidenziato come si sia trattata di una morte improvvisa, la sua fidata cagnolina è infatti morta d’infarto. Questa vicenda è stata utilizzata da numerosi siti web per creare titoli acchiappalike, classici clickbait, facendo credere che qualcosa di brutto fosse capitato proprio ad Antonella Clerici. Basti pensare a quello che sta avvenendo su Facebook.

Il nome della presentatrice Rai è stato accostato alla frase “notizia shock”, “morta d’infarto”, creando insomma scompiglio tra gli utenti che si apprestavano a leggere il contenuto di tale notizia. In realtà, come abbiamo avuto modo di riportare anche noi, Antonella Clerici non ha avuto alcuna cattiva notizia, non è assolutamente accaduto nulla alla presentatrice Rai, ma semplicemente una telespettatrice ha voluto raccontarle della perdita della sua cagnolina.

Creare questi titoli totalmente sbagliati provoca il prolificare di fake news. Prima quindi di condividere qualche link sui social, è sempre bene approfondire la questione, il rischio di creare notizie false è infatti molto alto. Antonella Clerici non è morta d’infarto oggi. Sta benissimo e continua a presentare in diretta il suo programma di cucina.

