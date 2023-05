Anticipano il vincitore di Eurovision 2023 con Marco Mengoni e classifica finale alternativa

Tanti utenti oggi si sbilanciano sul vincitore di Eurovision 2023, tra Marco Mengoni e classifica finale frutto di sondaggi. Domani sera andrà di scena la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 e chiaramente ci sono le prime proiezioni sul possibile vincitore dell’Eurovison 2023. In realtà è da tempo che i bookmaker di tutta Europa sono a lavoro per prevedere quale cantante possa aggiudicarsi la vittoria finale.

Stanno anticipando il vincitore di Eurovision 2023: frettolosi su Marco Mengoni e classifica finale

Una situazione che rimanda ad altre bufale sull’artista, come quella relativa alla storia con Mahmood trattata nei mesi scorsi. Saranno ben 37 le Nazioni in gara in questa competizione canora, con il nostro Marco Mengoni che rappresenterà l’Italia con la sua “Due vite”, canzone che gli ha permesso di vincere l’ultima edizione di Sanremo. Il possibile vincitore dell’Eurovision 2023 però non sarà Mengoni per i bookmaker, anche se negli ultimi giorni è riuscito a scalare molte posizioni in classifica arrivando all’ottavo posto.

C’è da dire poi come sia al secondo posto degli artisti dell’Eurovision più ascoltati su Spotify. Un bel traguardo per Marco Mengoni che ormai sta sempre più diventando internazionale, tant’è che a breve partirà il suo tour in giro per il mondo. A questo punto ci si chiede chi possa essere il vincitore di Eurovision 2023? I bookmaker sono tutti abbastanza d’accordo su una nazione in particolare, la Svezia, rappresentata dalla cantante Loreen e dalla sua canzone “Tattoo“.

In realtà non è la prima volta che Loreen potrebbe aggiudicarsi l’ambita vittoria, infatti ha già conquistato l’Eurovision nel 2012 con il brano “Euphoria”. Le previsioni danno quindi la Svezia al primo posto dell’Eurovision 2023, mentre al secondo c’è la Finlandia con il rapper Käärijä e la Norvegia, in gara con Alessandra. Queste tre Nazioni dovrebbero arrivare tra i primi posti in classifica, ma non sono da escludere sorprese dell’ultimo momento.

La speranza è che Mengoni riesca ad accumulare più punti proprio durante la finale dell’Eurovision 2023, ma per lui la vittoria sembrerebbe essere comunque un miraggio. Insomma, andateci cauti sul vincitore di Eurovision 2023, tra Marco Megoni ed una classifica finale decisamente poco ufficiale.

