ANSA riporta fonti più autorevoli su Luc Montagnier morto: gli ultimi aggiornamenti

Luc Montagnier morto secondo ANSA. L’agenzia cita proprio in questi minuti Liberation, in Francia, rafforzando le voci che circolano da ieri sul web. Ancora nessun annuncio dalla famiglia, è giusto precisarlo, ragion per cui resta un margine di dubbio sull’autenticità dalla notizia.

Le ultime notizie da ANSA su Luc Montagnier morto

Un altro contributo su Luc Montagnier morto, dunque, dopo quello fornito ieri. Andiamo per gradi. Dalla giornata di ieri i social sono stati presi d’assalto dai no vax per quanto riguarda la presunta morte di Luc Montagnier, vecchio premio Nobel che è stato messo da parte dalla comunità scientifica dopo alcune sue dichiarazioni contro il vaccino antci-Covid 19 e non solo.

La notizia della sua morte è stata riportata da alcune testate francesi, anche se al momento non c’è alcuna ufficialità sul suo decesso dalla sua famiglia. Tutto quindi è ancora alquanto incerto, ma intanto i no vax non hanno perso tempo ed hanno ideato teorie complottiste su questa morte. Sono stati davvero tanti i no vax che sui loro profili social hanno parlato della presunta morte di Montagnier come di una cospirazione.

Per alcuni questa morte non è avvenuta in maniera naturale, ma qualcuno ha deciso di farlo fuori perché aveva dichiarato cose scomode sul vaccino anti-Covid 19. Un uomo di scienza che non è favorevole ai vaccini, a detta di questi NoNax, diventa un personaggio scomodo che deve sparire. Qualcuno ha evidenziato come la sua morte spiega che quanto detto da Montagnier sull’Aids sia vero, una verità troppo grande per essere accettata.

Queste sono solo alcune delle frasi complottiste diffuse dai no vax in queste ultime ore sui social, ipotizzando quindi come qualcuno abbia deciso di farlo fuori per verità troppo scomode. Alcuni evidenziano come ci siano state morti improvvise di nomi eccellenti in ambito scientifico, Trinca, Biscardi, Mauro da Mantova, tutti personaggi che hanno mostrato contrarietà nei riguardi del vaccino.

Secondo i NoVax c’è un’evidente correlazione tra queste morti, parlando sempre di complotto. Si sono piuttosto sbizzarriti su queste teorie di cospirazione, c’è anche chi pensa che la morte di Montagnier sia solo una bufala. Intanto però se è morto, è perché è stato ucciso. Per ora non si conosce la verità a riguardo, ma Montagnier era in una situazione di salute piuttosto delicata, ne sapremo di più quando arriveranno notizie ufficiali. Fermo restando che ANSA citi ora fonti autorevoli su Luc Montagnier morto.

