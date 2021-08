Anomale ricerche sul compagno di Andrea Bocelli: necessari dei chiarimenti

Da alcuni giorni circolano voci riguardanti il possibile compagno di Andrea Bocelli, al punto che in molti ipotizzano che il tenore sia gay. Vicenda che ricorda molto la storia di Roberta Bruzzone, come abbiamo avuto modo di evidenziare nelle scorse settimane sul nostro sito. Oggi come allora, dunque, diventa importante chiarire alcuni concetti per tutti, in modo che la storia risulti chiara. Le informazioni disponibili, infatti, vanno in direzione decisamente diversa rispetto a quanto ricercato in Italia.

Non esiste alcun compagno di Andrea Bocelli

Premesso che il tenore è libero di fare quello che vuole, ad oggi non esistono indicazioni o prove utili per confermare che esista un compagno di Andrea Bocelli. Anzi, il diretto interessato ha fatto sapere più volte di essere felice di aver sposato in seconde nozze Veronica Berti. Un evento che risale al 21 marzo 2014 e dal quale è arrivata la sua terza figlia. Dunque, siamo al cospetto di voci totalmente prive di fondamento.

Possibile che le indiscrezioni abbiano preso piede su Facebook, all’interno di alcuni gruppi di settore. O, in alternativa, lì dove si parla di gossip. Difficile a dirsi, ma dal nostro punto di vista non possiamo fare altro che arrivare alla sentenza che abbiamo menzionato con il nostro articolo di oggi. Parlare del compagno di Andrea Bocelli non è corretto, non perché sia necessario ribadire che il tenore non sia gay “a prescindere“, ma per il semplice motivo che ogni informazione del genere richieda delle prove.

Si parla di privacy delle persone e nessuno ha il diritto di violarla tanto per perdere tempo. Un consiglio, questo, che ci sentiamo di dare soprattutto a chi ancora oggi insiste nel cercare il compagno di Andrea Bocelli, che non esiste, magari alimentando false informazioni sui social. La situazione è quella descritta, fermo restando la libertà di chiunque.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.