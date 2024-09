Occorre prendere atto, oggi 14 settembre, dell’annuncio riguardante Michaela Mabinty DePrince morta. Si tratta di un personaggio probabilmente non noto al grande pubblico, ma che al contempo con il trascorrere degli anni ha visto la sua fama crescere anche nel nostro Paese. Al netto di questa premessa riguardante la sua prematura scomparsa, visto che la ballerina aveva appena 29 anni, riteniamo giusto far presente a tutti che sia necessaria cautela in merito alla presunta malattia e causa morte.

Dai social la conferma su Michaela Mabinty DePrince morta: opportuna la prudenza su malattia e causa morte

A differenza di quanto riportato alcune settimane fa a proposito di Licia Colò, dunque, in questo frangente abbiamo conferme che non lasciano molte speranze a chi pensava potesse trattarsi del solito post acchiappaclick che gira sui social. In un contesto del genere, in assenza di informazioni precise ed ufficiali sui dettagli di un decesso, è indispensabile non alimentare i soliti sospetti sulle ragioni che hanno portato alla scomparsa di una persona. A prescinere che si tratti di un personaggio famoso o meno.

In un contesto simile, oltre ad analizzare quanto riportato da una fonte autorevole come The Guardian, che per primi ha dato risalto a quanto annunciato dalla portavoce della giovane via Instagram, occorre fermarsi un attimo. Solo la famiglia, infatti, farà emergere eventualmente ulteriori informazioni in caso di malattia, consentendo alle persone di risalire alla causa della morte di Michaela Mabinty DePrince.

Il problema nasce dal fatto che i soliti noti, anche sui social qui in Italia, stiano associando la causa della morte di Michaela Mabinty DePrince al vaccino Covid. Il tutto, senza sapere quale sia stato l’eventuale problema di salute che abbia portato al tragico annuncio delle ultime ore, senza contare che allo stato attuale non abbiamo neanche la conferma che la giovane si sia sottoposta a vaccinazione in questi anni.

