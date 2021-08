Annuncio di El Chiringuito TV sul futuro di Cristiano Ronaldo con Edu Aguirre: niente PSG

C’era grande attesa in vista dell’annuncio da parte di El Chiringuito TV sul futuro di Cristiano Ronaldo grazie a tale Edu Aguirre, al punto che in tanti hanno immaginato possibili novità sul fronte PSG. Del resto, da tempo si parla di Mbappè al Real Madrid, con la possibilità di liberare un posto proprio per l’attaccante della Juve in Francia. Così non è stato, secondo le informazioni reperite proprio in questi minuti. Il tutto, va detto, ha avuto un enorme seguito soprattutto su Twitter nella giornata di lunedì.

Cosa ha detto El Chiringuito TV sul futuro di Cristiano Ronaldo

Insomma, nessuna bufala a proposito del calciatore portoghese, al contrario di quanto riportato alcune settimane fa in merito ad una presunta donazione dello stesso Cristiano Ronaldo alla Sardegna. La vicenda di oggi nasce da dichiarazioni rilasciate a El Chiringuito TV da Edu Aguirre. Per chi non lo sapesse, si tratta di uno tra i pochi amici intimi del campione portoghese in forza alla Juventus.

Di Marzio, su Sky, ha intanto anticipato che non ci sarà il trasferimento di Cristiano Ronaldo al PSG. Qualcuno ipotizza che possa trattarsi del rinnovo dell’ex Real Madrid con la Juventus, in quanto un’eventuale notizia “bomba” sarebbe stata data durante i primi minuti della trasmissione. Seguono aggiornamenti, visto che a momenti avremo l’anticipazione di El Chiringuito TV da Edu Aguirre.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.