Quanto accaduto con Anna Oxa a Sanremo, durante un collegamento di Giovanna Civitillo per La Vita In Diretta, sta facendo discutere.

La voce di Un’emozione da poco si trovava nella città dei fiori e la moglie di Amadeus, con il suo microfono e il collegamento con il salotto di Alberto Matano, ha tentato di avvicinarla per intervistarla. L’artista, però, le ha sorriso e si è allontanata senza proferire parola.

Anna Oxa a Sanremo evita Giovanna Civitillo: cos’è successo

La vicenda ha avuto luogo durante la serata del 16 dicembre 2022, quando al Teatro del Casinò si stava svolgendo la finale di Sanremo Giovani.

Come precisano gli amici di Optimagazine, in quell’occasione il direttore artistico Amadeus aveva invitato i 22 artisti in gara nella categoria Big per il Festival del 2023 per presentarli in diretta televisiva.

Tra questi c’era anche Anna Oxa. In quel contesto non erano previste conferenze stampa né altri contatti con i media. Tuttavia, tra gli inviati a Sanremo c’era anche Giovanna Civitillo con le telecamere de La Vita in Diretta.

La moglie di Amadeus ha tentato di avvicinare Anna Oxa per strapparle una dichiarazione, ma la cantante ha ignorato la domanda e ha liquidato la Civitillo con un rigoroso silenzio. Dallo studio di Rai 1, Alberto Matano si è chiesto: “Mitica la nostra Giovanna Civitillo. Secondo me la domandina sarà fatta un’altra volta. Ma secondo voi la prossima volta risponderà?“.

La spiegazione (poi rimossa) dell’entourage

L’entourage della cantante ha commentato l’accaduto con una nota pubblicata sulla pagina Facebook Anna Oxa – Oxarte. Il post è stato rimosso, ma è ancora consultabile nella versione cache a questo indirizzo. Di seguito il testo completo.

Oxarte informa: Anna Oxa non doveva rilasciare interviste. È stata a Sanremo per cose già stabilite. 1) Presentare il titolo del brano; 2) Per fare una foto. Tutto questo a titolo gratuito. Il resto è tendenzioso perché lo sanno tutti, che a differenza di altri artisti che non sono in causa con la Rai (Tribunale Civile di Roma) non avrebbe potuto avere la libertà di rispondere. Pertanto si è scelto di evitare, sapendo che in Rai c’è una parte non favorevole.

Ancora:

Anna Oxa da sempre è attaccata da una parte di stampa diffamatrice che strumentalizza qualsiasi cosa facendo violenza ai diritti umani, ledendo la dignità, l’onore e la reputazione della persona. La cosa peggiore quando attribuiscono alla signora Oxa i propri pensieri con le proprie alterazioni. L’immagine scelta per il programma di Matano è già tutto dire, sembrerebbe sintetizzare: “Un’espressione di impotenza”, tra rabbia, vendetta ed altre qualità che non appartengono a noi.

Infine:

È normale che qualcuno stia subendo la presenza di Anna Oxa in Rai. Vi invito a non farvi intossicare da quella che da sempre è disinformazione/diffamazione nei confronti di una donna molto invidiata. “Chi invita a denunciare la violenza, non può avercela con chi denuncia”. La violenza è una, anche se ha tante maschere. L’accanimento è violenza.

La causa con la Rai

L’entourage, con tutta probabilità, si riferisce alla causa intentata da Anna Oxa contro la Rai a seguito dell’infortunio avvenuto nel 2013 nel corso della sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Per questo nel 2021, intervistata da Corriere della Sera, Anna Oxa aveva detto:

Da quando nel 2013 mi sono fatta male a Ballando con le stelle, la Rai mi ha chiuso le porte, anche se io ho fatto causa solo nel 2019, perché comunque l’ufficio legale bloccava tutte le richieste dei programmi che mi volevano. Questa come la chiamate: non violenza? Ma io sono tranquilla, faccio la mia arte, la gente mi segue lo stesso.

