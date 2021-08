Andrea Santucci intitolerebbe Piazzale dei Partigiani ad Hitler a Colleferro: il legame con la Lega

Sta facendo molto rumore la storia relativa ad Andrea Santucci, l’ex consigliere di Colleferro che avrebbe manifestato sui social la propria intenzione di intitolare Piazzale dei Partigiani ad Adolf Hitler. Come sempre, quando si cita questo personaggio, le polemiche sono dietro l’angolo. Vedere per credere quanto avvenuto alcuni mesi fa con Vittorio Feltri in tv, secondo quanto vi abbiamo riportato a suo tempo. Ora, invece, si parla del legame tra lo stesso consigliere e la Lega, visti i suoi trascorsi politici.

Andrea Santucci vorrebbe intitolare Piazzale dei Partigiani ad Hitler a Colleferro: alcuni chiarimenti

Ci sono diversi aspetti da chiarire su questa storia. Andiamo con ordine, perché se da un lato è vero che Andrea Santucci intitolerebbe Piazzale dei Partigiani ad Hitler a Colleferro, allo stesso tempo la sua frase va contestualizzata. La proposta dell’ex consigliere, infatti, converge sul concetto di “memoria storica”. Ovviamente si può essere favoreli o contrari alla sua idea, ma la frase va inserita in un discorso più ampio:

“Mi hanno insegnato che la storia insegna e nel bene e nel male questa è la nostra storia, credo anche che per la cecità di alcuni perdiamo moltissimo in termini di turismo nel voler nascondere”.

Quanto riportato, dunque, non è una difesa d’ufficio nei confronti di Andrea Santucci, ma solo un modo per rendere più chiaro il concetto espresso dall’ex consigliere di Colleferro su Hitler. Ancora, alcuni parlano del fatto che sia della Lega. Nelle ultime ore, però, è arrivata la presa di posizione da parte del Coordinatore Lega provincia Roma Sud, vale a dire Tony Bruognolo, secondo cui il personaggio in questione non sarebbe iscritto al Carroccio.

Difficile dire se al momento ci sia una sorta di associazione tra Andrea Santucci e la Lega. Di sicuro, in passato, l’ex consigliere di Colleferro si è schierato pubblicamente a favore del partito, come emerge da alcuni video ancora disponibili su Facebook. A prescindere da queste considerazioni, in tanti hanno condannato la sua uscita su Hitler, a partire proprio dal Carroccio, come è stato possibile osservare già nella giornata di giovedì.

