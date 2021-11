Andiamo oltre le frasi per la giornata contro la violenza sulle donne: significato del 25 novembre

In tanti stanno già cercando frasi a proposito della giornata giornata contro la violenza sulle donne, ma in pochi conoscono il significato di questa ricorrenza che si tiene il 25 novembre. Una storia che tutti dovrebbero assimilare, in modo tale che l’appuntamento non diventi un modo per ottenere like facili sui social, senza sapere per quale ragione sia stato scelto questo giorno specifico. Facciamo il punto della situazione, a distanza di poche settimane dalle enormi polemiche che sono state innescate dalle dichiarazioni di Barbara Palombelli.

Cercano frasi per la giornata contro la violenza sulle donne, ma ignorano il significato del 25 novembre

Il clamore ed il rumore generato dalle parole della conduttrice evidenziano che la questione sia delicatissima in Italia. Del resto, ne abbiamo parlato anche con un articolo pubblicato a suo tempo. Tuttavia, notiamo che in pochi siano davvero a conoscenza del reale significato della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Ad esempio, per quale ragione l’appuntamento risulta fissato da anni ogni 25 novembre? Occorre partire da questo, andando al di là delle frasi a tema da copia e incolla che potete trovare sul web.

Non tutti sanno che la decisione sia stata presa nel corso dell’assemblea dell’Onu nel 1999. Fu il suddetto incontro, infatti, a scegliere questa data in ricordo del sacrificio delle sorelle Patria. Stiamo parlando di Minerva e Maria Teresa Mirabal, che anni fa sono state uccise dagli agenti del dittatore Rafael Leonidas Trujillo in Repubblica Dominicana. Era l’anno 1960, che da generato dunque la giornata contro la violenza sulle donne.

La data del 25 novembre non dobbiamo mai dimenticarla, sperando si possa superare la retorica che spesso caratterizza la giornata contro la violenza sulle donne. Se proprio siete alla ricerca di frasi, una volta appreso il significato di questa data, vi rimandiamo a Benedetto Croce: “La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla“.

