Ancora un falso video dell’attentatore di Trump (anche in questo caso, non finirà bene)

Ci segnalano i nostri contatti un ennesimo falso video dell’attentatore di Trump. Prima di andare avanti ripetiamo tutti assieme: T.M. Crooks, la persona identificata come autore dell’attentato è rimasta uccisa durante lo stesso.

Ma al contrario della bufala di Mark Violets, un becero scherzo ai danni del giornalista Marco Violi, in questo caso si tratta di un tentativo di trolling che comunque finirà non meno male.

Un collega fact checker per BBC Verify, Shayan Sardarizadeh, ha ricostruito la storia. Si tratta di uno “strano tentativo di trolling” di un giovane ancora sconosciuto che, in vena di burle virali assai poco garbate, ha deciso di girare un video per fingere di essere Crooks dichiarando che “è stato preso quello sbagliato” e di aver agito perché “odia Trump e i Repubblicani”.



Il giovane, resosi conto dell’enormità di quanto fatto, ha rimosso immediatamente il suo video non appena canali di informazione e analisi indipendenti hanno deciso di prenderlo sul serio.

Questo ovviamente non gli impedirà di patire tutte le conseguenze del caso, una lezione sull’importanza sul non scherzare con le tragedie, ma ci ricorda l’enorme responsabilità dell’informazione.

Un simile “burlone” va infatti messo dinanzi alle sue responsabilità secondo la legge, non gettato in pasto alla folla urlante.

