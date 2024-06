Ancora speranze sui biglietti per il concerto di Ultimo nel 2025: quando escono i residui

Non dobbiamo archiviare le speranze sui biglietti per il concerto di Ultimo nel 2025, visto che in tanti ora si chiedono quando escono i residui. L’Ultimo mania non sembra arrestarsi e l’annuncio del suo prossimo tour negli stadi, previsto per l’estate 2025, ha già fatto registrare un record impressionante. Infatti nella prima mezz’ora dall’apertura delle vendite dei biglietti per il tour stadi 2025 di Ultimo, sono andati a ruba 100mila biglietti.

Focus sui biglietti per il concerto di Ultimo nel 2025: capiamo quando escono i residui

Dunque, dopo gli approfondimenti del 2023 trattati a suo tempo, tocca proiettarsi al prossimo anno. Un successo impressionante che continua a stupire il cantautore romano che, ormai da diverse estati sta collezionando sold out in giro per gli stadi italiani. Per la quarta volta quindi assisteremo ad un’estate all’insegna del tour stadi di Ultimo e questa volta si cambierà qualche tappa, in modo da poter accontentare tutti coloro che ormai da diversi anni seguono la sua musica.

Le date del tour stadi 2025 di Ultimo sono: Lignano Sabbiadoro, il 29 giugno 2025; Ancona, il 2 luglio 2025; Milano, il 5 luglio 2025; Roma, il 10 luglio 2025; Messina, il 18 luglio 2025; Bari, il 23 luglio 2025. Nuove date che hanno creato un entusiasmo pazzesco tra i fan che, appena partita la vendita lo scorso lunedì, hanno fatto segnalare il record di 100mila biglietti venduti in mezz’ora. Se qualcuno è rimasto a bocca asciutta però può stare tranquillo, infatti in settimana sono previsti altri biglietti in vendita per il tour stadi 2025 di Ultimo.

La comunicazione arriverà in maniera ufficiale sempre dai social del cantautore romano, pronto ad una nuova estate ricca di emozioni e che sarà la prima da papà. Durante infatti il suo ultimo concerto allo Stadio Olimpico di Roma ha annunciato l’arrivo del suo primo figlio, facendo emozionare le migliaia di persone presenti all’evento.

Una bellissima notizia che corona un periodo davvero d’oro per Ultimo che si conferma il vero principe dei tour negli stadi. Infatti con i nuovi sei concerti del 2025, il cantante arriverà a quota 39 stadi; a sei concerti completamente sold out allo Stadio Olimpico di Roma in meno di un anno. Ed un totale di biglietti venduti in carriera di oltre un milione 750mila.

Cifre da capogiro che fanno capire quanto la sua musica sia apprezzata nel nostro Paese. Se quindi avete intenzione di presentarvi ad una delle date del tour stadi 2025 di Ultimo, in settimana ci saranno altri biglietti in vendita. Ci sono pertanto ancora speranze sui biglietti per il concerto di Ultimo nel 2025, per chi si chiede quando escono i residui, con possibile appuntamento entro questo fine settimana.

