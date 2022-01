Ancora Instagram down oggi: impossibile aggiornare il feed e problemi con le stories

Dobbiamo fare i conti con Instagram down anche oggi 6 gennaio. Nonostante quasi tutti riescano ad accedere all’app (anche se non manca qualcuno pronto ad assicurare che ci siano anomalie in fase di login), non possiamo trascurare chi riporta il messaggio “impossibile aggiornare il feed“. Dunque, nessuna anomalia connessa a problemi di specifici gestori, come abbiamo osservato in settimana durante il disservizio di Wind, ma malfunzionamenti che a quanto pare hanno coinvolto anche le stories.

Segnalato Instagram down oggi: per alcuni è impossibile aggiornare il feed e problemi con le stories

Ad esempio, in tanti in queste ore si sono lamentati del fatto che non fosse possibile visualizzare chi ha guardato la nostra storia. Stando ad una ricerca che abbiamo effettuato in mattinata, tuttavia, l’anomalia più diffusa riguarda proprio la pagina “home”. Parlare di Instagram down potrebbe essere eccessivo, visto che tutti (o quasi) riescono ad accedere all’applicazione e a condividere materiale, ma provando a fare qualcosina di più potrebbero emergere disservizi da monitorare con grande attenzione nel corso delle prossime ore.

I problemi più diffusi, al momento dell’uscita del nostro articolo, riguardano dunque l’apparizione del messaggio “impossibile aggiornare il feed”, al punto che al momento non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali utili per chiarire il tutto. La speranza è che durante una giornata festiva si possano risolvere sia i problemi con le stories, citati precedenza, sia quelli che non consentono agli utenti di visualizzare i post più recenti condivisi dai propri contatti.

Del resto, si manifesta così il bug nel momento in cui ci appare sullo schermo il messaggio “impossibile aggiornare il feed”. Se ne parla anche all’interno della specifica pagina di down detector. A prescindere dal fatto che sia consono o meno parlare di Instagram down oggi 6 gennaio, è chiaro che ci siano diversi problemi da risolvere, anche sul fronte del login e delle stories.

