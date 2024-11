Ancora equivoci su Emilio Fede morto oggi: l’ex giornalista è ancora vivo

Arrivano in queste ore, direttamente da social come TikTok e Facebook, alcune voci totalmente infondate su Emilio morto. Si tratta di una catena che periodicamente torna a galla, estrapolando dal proprio contesto alcune dichiarazioni del diretto interessato tramite mezzi televisivi o canali ufficiali. E così, la dedica ad un amico che è passato a miglior vita troppo in fretta o il tributo ad un assistente di studio che di recente è venuto a mancare diventano occasione per fare il solito clickbait.

Un modo per farci parlare di lui, dopo le indiscrezioni di un paio di mesi fa a proposito del suo ricovero in ospedale in gravi condizioni.

Tornano le voci su Emilio Fede morto oggi: massima attenzione alla nuova bufala sui social

Ennesimo malinteso di queste settimane, dopo quello riportato a luglio. Per farvela breve, stanno girando brevi video su TikTok, ma anche su YouTube, in cui si parla di Emilio morto. Tanto è bastato per indurre altre persone a parlare di “ultimo saluto” sul conduttore e giornalista, dando in questo modo l’impressione che gli fosse capitato qualcosa di brutto.

Purtroppo si tratta di un trend che si sta nuovamente consolidando e che va analizzato con grande attenzione, a testimonianza del fatto che le fake news siano sempre dietro l’angolo sul web. Mai abbassare la guardia, con l’esigenza di verificare sempre le notizie attraverso fonti autorevoli. Insomma, un banale post su TikTok o un video YouTube non possono rappresentare a prescindere un annuncio ufficiale. E questo deve essere chiaro a tutti una volta per tutti.

Per non parlare dei soliti post acchiappaclick su Facebook, come avvenuto questo venerdì. Nel frattempo, smentisco con forza tutte le indiscrezioni di queste ore a proposito di Emilio Fede morto oggi, al netto di condizioni di salute per l’ex conduttore del TG4 per forza di cose non esaltanti vista la sua età.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.