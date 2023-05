Ancora clickbait su TikTok: diga orientale al posto del fiume Reno allagato. Ormai sembra che i soliti viralizzatori abbiano trovato un eccellente modo per far cassa sul click. Ovvero cercare su Internet video e foto di catastrofiche alluvioni per dichiarare di essere arrivati primi a filmare la tragedia in Emilia Romagna.

Pratica irriguardosa per le vittime ma che presenta i suoi “vantaggi” per il viralizzatore. Non dovrà muoversi di casa, gli basterà “taroccare” un video quel tanto che basta per rendere malagevole la ricerca dell’originale e pescare a strascico tra i likes.

Avevamo già visto un caso del genere, ora scopriamo che sta, ahinoi, diventando un trend.

Ancora clickbait su TikTok: diga orientale al posto del fiume Reno allagato

Il meccanismo alle spalle del breve video è diabolicamente semplice: il video è stato tagliato e pesantemente modificato con l’aggiunta di vari filtri e immagini animate che coprono quasi completamente la visuale, aggiungendo anche degli effetti sonori.

Così facendo chi ha creato il video si è assicurato che servizi automatici come quelli di Google, che consentono di identificare spezzoni di foto e video avessero difficoltà nel riconoscere la foto originale rispetto a quella alterata.

Ciò nonostante non è stato per noi difficile risalire alla diga di Xiao Ling Di, diga riconoscibile nei vari spezzoni che ne ritraggono la roboante operazione

Come sempre accade quando accade una tragedia recente però, la tentazione è quella di riciclare video diversi e più “viralizzabili”.

Cosa successa ad esempio col terremoto in Turchia, dove si è preferito avere l’immagine “di impatto” alla verità storica e, ci si consenta, il rispetto per le vittime.

Conclusione

Il presunto video del fiume Reno allagato ritrae una diga orientale, la diga di Xiao Ling Di.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.