Ci segnalano i nostri contatti un altro video, questa volta ambientato in America, relativo ai “camionisti che esprimono solidarietà per i colleghi canadesi”.

Il mondo è paese, e abbiamo già visto i tentativi di gonfiare i risultati della protesta “Truckers for Freedom”, manifestazione di camionisti in servizio sulla tratta USA-Canada contro la richiesta di certificazioni vaccinali.

Abbiamo già avuto modo di vedere come, a fronte del 90% di camionisti regolarmente vaccinati, i timori siano per infiltrazioni di individui non legati alla professione. E la certezza sia che, come da noi, stanno fiorendo le fake news.

Anche in questo caso, come rivelato dai colleghi di Facta, si tratta di un video del tutto decontestualizzato.

Ancora bufale sui camionisti che esprimono solidarietà per i colleghi canadesi

La fonte, come ulteriormente ricostruito da AFP Fact Check, è ancora il solito video su TikTok.

Piattaforma sulla quale un utente improvvido, o in mala fede, ha ricaricato spezzoni della Parata di Beneficienza per le Olimpiadi Speciali del Sud Carolina tenutasi nell’Agosto del 2021.

In tale occasione camion guidati da volontari vengono portati in parata per le strade allo scopo di raccogliere fondi per rendere lo sport e l’atletica accessibili ai diversamente abili.

Il video invero era già stato riciclato più volte, diventando un fantomatico “record olimpico”.

Ciò ha reso possibile cercare il video con keywords come “convoglio più lungo” e renderlo appetibile per la creazione di fake news.

