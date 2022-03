Anche Reddit contro la Russia, un portavoce: “Da noi nessuno può manipolare le informazioni”

In questi giorni di conflitto c’è un incremento della stretta contro Putin, con interventi dal mondo dello sport e dell’arte: nelle ultime ore arriva la presa di posizione di Reddit contro la Russia, con un’azione mirata proprio a fermare qualsiasi tentativo di manipolazione delle informazioni da parte degli utenti.

Su Reddit, infatti, sono stati messi “in quarantena” (qui il significato) i due subreddit – community tematiche – r/Russia e r/RussiaPolitics. In questo modo le due community non compariranno nella ricerca né saranno visibile nella home della piattaforma. Lo stesso, in passato, aveva interessato il subreddit r/The_Donald.

Un portavoce di Reddit è stato ascoltato da Newsweek e ha riferito:

Secondo le nostre politiche è chiaro che i moderatori e gli utenti non possono tentare di manipolare e interferire con le conversazioni o le community sulla nostra piattaforma. In linea con queste politiche, abbiamo messo in quarantena r/Russia e r/RussiaPolitics e rimosso un moderatore per aver agito in malafede. Ci siamo collegati direttamente con i restanti moderatori per fornire indicazioni e ricordare loro le nostre politiche. Continueremo a monitorare la situazione e adottare ulteriori misure se necessario.

Oggi se proviamo ad accedere alle community poste in quarentena troviamo questo avviso:

In questo modo si manifesta la politica di Reddit contro la Russia. La disinformazione diffusa dalla propaganda russa è uno dei problemi di questo conflitto. Una piaga, questa, di cui la giornalista Taylor Lorenz ha vissuto le conseguenze sulla sua pelle: dopo aver smascherato una rete di account social programmati per diffondere contenuti non verificati e decontestualizzati sulla guerra. Gli stessi bot hanno cominciato a contattare i suoi follower diffondendo, dunque, disinformazione contro la giornalista.

