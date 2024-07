Anche i bambini primitivi giocavano con la creta da modellare: questo il risultato di uno studio su alcuni oggetti in ceramica e argilla trovati nel territorio dell’attuale Repubblica Ceca.

Non c’è bisogno di scomodare le assai disturbanti immagini di bambini in AI che creano improbabili giocattoli con sassi e bottiglie: secondo gli studi della dottoressa April Nowell anche nel Neolitico i bambini giocavano, e con bamboline che loro stessi creavano.

Anche i bambini primitivi giocavano con la creta da modellare? Uno studio lo dimostrerebbe

Innanzitutto tra i reperti si può tracciare un distinguo tra artefatti in avorio, osso e altri materiali che potevano essere raccolti dagli adulti come sottoprodotto della caccia e manufatti in argilla, materiale che i bambini potevano ottenere mescolando terriccio e acqua.

Inoltre tra i manufatti in argilla ve ne sono molti di dimensioni ridotte e forma irregolare, compatibili con le mani piccole dei bambini e le loro abilità. Questi manufatti inoltre non fanno parte dei corredi funebri, divenendo quindi qualcosa di “usa e getta”.

Molti di questi hanno impronte digitali e graffi compatibili con le piccole mani dei bambini, alcuni di questi sono cotti per diventare ceramiche. Probabilmente in un tentativo degli adulti della comunità di istruire i ragazzini nell’uso della cottura dell’argilla o per rendere i giocattoli più solidi.

Insomma, anche nel neolitico i bambini giocavano, come ora.

