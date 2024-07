Anche con Mastercard i biglietti per Vasco Rossi 2025: quando e dove prenderli

Sarà possibile procedere con Mastercard, in merito all’acquisto di biglietti per Vasco Rossi 2025. Se vi state chiedendo quando e dove prenderli, al momento abbiamo alcune informazioni che potrebbero rivelarsi molto utile, soprattutto nel caso in cui non si abbia il diritto alla prevendita scattata ieri 8 luglio, per chi fa parte del Blasco Fan Club. Le rimanenze saranno significative per le varie tappe del tour in programma tra un anno circa, ma c’è un modo per non correre rischi ed anticipare la vendita libera.

Possibile acquistare anche con Mastercard i biglietti per Vasco Rossi 2025: capiamo quando e dove prenderli

In sostanza, abbiamo alcune dritte aggiuntive per tutti rispetto a quanto riportato circa un paio di settimane fa, quando abbiamo provato a fare il punto della situazione coi nostri lettori. Come molti sanno, più in particolare, la vendita generale al pubblico è altrettanto imminente, visto che il termine iniziale è fissato dalle 12 di venerdì 12 luglio. Tra gli appuntamenti aggiuntivi da valutare per i fan, abbiamo anche quelli in programma allo stadio Dall’Ara di Bologna, l’11 e il 12 giugno 2025.

Come viene riportato in queste ore sul sito di Ticket Master, i titolari di potranno procedere con la transazione tramite PayPal, Carte di credito Visa, Visa Electron, Mastercard e American Express, Carta Giovani Cultura, Carta del Docente e Bonus Cultura 18App. In questo caso, ci si riferisce agli aventi diritto fino al 30 aprile 2024. Proprio Mastercard offre un’occasione aggiuntiva a coloro che sono interessanti a questi eventi, secondo quanto raccolto oggi.

Nello specifico, viene annunciato che ci sarà una presale Mastercard da mercoledì 10 luglio 2024 a proposito dei biglietti per Vasco Rossi 2025. Per coloro che sono interessati, sarebbe importante approfondire il tutto tramite il circuito in questione, in modo da aderire solo se realmente interessati. Insomma, sale la febbre per quanto concerne degli eventi che faranno molto rumore.

