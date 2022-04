Anche Cacciari scarica Carlo Freccero dopo le tesi negazioniste sull’Ucraina

L’ultima riunione della Commissione DuPre ha creato un bel po’ di gelo tra i partecipanti, con Massimo Cacciari che si è letteralmente stancato delle continue sciocchezze emerse dalla bocca di Carlo Freccero. Quest’ultimo sta portando avanti tesi negazioniste che non hanno alcun senso, perché qui non c’entra nulla la questione NoVax, ma bensì è stata messa in dubbio la veridicità della guerra in Ucraina.

Perché Cacciari ha scaricato Carlo Freccero dopo le tesi negazioniste sulla guerra in Ucraina

Tutto nasce dall’intervista rilasciata dall’ex sindaco di Venezia al Corriere della Sera, che rappresentano a conti fatti una risposta chiara ad alcune dichiarazioni dello stesso Carlo Freccero, da noi riportate pochi giorni fa. Molti membri di questa Commissione “Dubbio e Pregiudizio”, nata ai tempi per fare propaganda no vax, sono rimasti letteralmente indignati dalle ultime esternazioni di Carlo Freccero che non crede alle immagini provenienti dall’Ucraina.

Massimo Cacciari è stato intervistato dal Corriere della Sera ed ha voluto assolutamente prendere le distanze da quanto esternato da Freccero. In primis ha voluto sottolineare come il comitato DuPre non sia assolutamente un partito. Poi ha parlato di libertà di pensiero, evidenziando come sia libero nel dire che alcune cose sono solo delle sciocchezze.

Chiaro come non tutti i membri di questa Commissione siano d’accordo su alcune esternazioni e non solo Freccero è finito nel mirino di coloro che non condividono le sue parole. Nell’ultima riunione era presente anche Ugo Mattei che ha detto cose che non sono lo stesso state apprezzate dall’ex sindaco di Venezia. In questo caso Mattei ha parlato delle analogie tra le strategie anti-Covid e la guerra della Nato, paragonando due situazioni imparagonabili.

Per Cacciari sicuramente sono state prese decisioni non corrette durante l’emergenza sanitaria, ma con ciò non possono essere assolutamente fatti paragoni con quanto stia avvenendo in Ucraina. Li ha definiti quindi paragoni assurdi, perché alla fine tali sono. Sta di fatto però che questi personaggi hanno avuto tempo per esprimere queste loro idee piuttosto bizzarre, si è creato un dibattito a riguardo, situazione che non doveva proprio venire a crearsi. Cacciari è quello che più di tutti sembra essersi stufato di questi pensieri alquanto senza senso logico.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.