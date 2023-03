Amputazione del membro, ma manca il tumore: accuse all’urologo e causa all’ASL

Fa discutere la storia dell’amputazione del pene ad Arezzom con pesanti accuse all’urologo ed una causa per l’ASL. Potrebbe finire in tribunale la vicenda di un uomo che si sarebbe ritrovato qualche anno fa a dover fare i conti con un pene amputato perché si prospettava un tumore che in realtà non sarebbe mai venuto a galla. La vicenda, secondo fonti locali sarebbe finita nel Tribunale di Arezzo. Qui la vittima avrebbe scoperto solo successivamente quanto l’amputazione del pene, avvenuta nel 2018, in realtà potrebbe essersi rivelata non necessaria. Ed ora avrebbe chiesto giustizia per il danno ricevuto.

La vicenda dell’amputazione del membro maschile che il paziente riterrebbe non necessaria: medico ad Arezzo rischierebbe il processo

In attesa che si faccia luce su questa storia, è importante che sui social non si arrivi a conclusioni affrettate prima del tempo, in quanto la magistratura farà tutte le valutazioni del caso prima di pronunciarsi.

L’urologo sarebbe sotto accusa per aver fatto una diagnosi sbagliata, tra l’altro l’esame istologico sembrerebbe essere arrivato in modo tardivo. Secondo i legali del paziente non ci sarebbe stato alcun tipo di tumore al pene, il medico avrebbe effettuato l’amputazione dopo una diagnosi errata ed ora si chiederebbe un grosso risarcimento per la vittima di questa incredibile vicenda. Il medico sarebbe imputato per lesioni gravissime, mentre al Tribunale di Arezzo si sarebbe avviata l’udienza preliminare sul caso, inizialmente archiviato.

Le prove dei legali della vittima avrebbero fatto riaprire il caso, con l’uomo a cui sarebbe stato amputato il pene per un tumore inesistente che chiederebbe in buona sostanza di essere risarcito per il grave danno subito. Vedremo quali saranno gli esiti delle indagini sull’amputazione del membro del paziente, dopo gli aggiornamenti da parte del Corriere Fiorentino.

