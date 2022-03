Ampi disservizi per mail Tin.it che non funziona: problemi con il login della posta diffusi

Ci sono tantissime segnalazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 21 marzo, in merito alla mail Tin.it che non funziona. Dalle 10 di questa mattina, infatti, stiamo vivendo una situazione simile rispetto a quella che abbiamo segnalato poco meno di due mesi fa con Alice Mail. Sempre in relazione alla compagnia telefonica TIM, alla luce di un disservizio che si viene a creare al momento del login alla posta elettronica. Allo stato attuale, non è dato sapere quale sia l’origine dell’anomalia e dei problemi che si protraggono ormai da alcune ore.

Cosa sappiamo sulla mail Tin.it che non funziona: svariati problemi con il login della posta elettronica

Non ci sono ancora riscontri ufficiali da parte dell’assistenza, ma è probabile che in giornata si possa avere qualche segnale concreto per tutti coloro che parlano di mail Tin.it che non funziona. Come accennato ad inizio articolo, abbiamo problemi con il login della posta elettronica, mentre con Alice Mail non dovreste riscontrare particolari anomalie. Abbiamo effettuato test con entrambe le tipologie di caselle di posta elettronica e possiamo confermare entrambe le tesi al momento della pubblicazione del nostro resoconto.

La conferma sul fatto che siano in corso problemi con mail Tin.it la possiamo trovare anche all’interno delle community di supporto della compagnia telefonica. Il servizio non funziona da 5 ore e l’auspicio è che si possa ottenere nel più breve tempo possibile quantomeno un feedback ufficiale da parte dell’operatore. Di sicuro, vista la durata del disservizio, non si tratta di un problema di poco conto. Proveremo a monitorare tutta la storia nelle prossime ore.

In passato, infatti, non abbiamo riscontrato malfunzionamenti così duraturi con mail Tin.it. I problemi di login alla posta, comunque, quasi sicuramente verranno gestiti in giornata secondo alcune nostre fonti vicine all’operatore. Restate connessi sulle nostre pagine per saperne di più.

