Amber Heard esclusa da Aquaman 2 dopo il verdetto su Johnny Depp: occorrono chiarimenti

In questi mesi è apparsa una petizione online per rimuovere l’attrice Amber Heard dal film Aquaman 2, a seguito della causa e del verdetto per diffamazione tra lei e l’ex marito Johnny Depp. L’opinione pubblica si è schierata apertamente dalla parte dell’attore americano, con la carriera di Amber messa a questo punto a forte rischio. La petizione per rimuovere Amber Heard da Aquaman 2 ha raggiunto la cifra di 4,5 milioni di firme, evidenziando ancor di più come la gente comune abbia a cuore Johnny Depp e non abbia mai creduto alle accuse fatte dall’attrice.

Precisazioni Amber Heard potrebbe essere esclusa da Aquaman 2 dopo il verdetto su Johnny Depp

Un altro elemento da esaminare, dunque, dopo l’analisi di questa mattina. Sono state quindi oltre 4 milioni le persone che hanno firmato tale petizione su Change.org, in modo da riuscire a tagliare fuori Amber Heard dal franchise della Warner Bros e che vede protagonista Jason Momoa proprio nei panni di Aquaman. Le riprese di Aquaman 2 sono terminate all’inizio di quest’anno, il film è quindi terminato e nonostante la volontà dell’opinione pubblica di far fuori Amber Heard da questo progetto, la pellicola andrà in produzione lo stesso.

L’uscita al cinema è prevista per marzo del 2023 e non ci saranno quindi cambiamenti a riguardo. La storia di Aquaman 2 si è conclusa ed Amber Heard, che interpreta Mera (l’amore di Aquaman), farà parte del film. Intanto è vero che l’attrice abbia parlato di ruolo ridimensionato all’interno di tale pellicola, dopo tutta la questione scatenata dalla vicenda in tribunale con l’ex marito Johnny Depp.

Ha dichiarato di aver lottato duramente per rimanere nel film. Inoltre ha negato che il caso per diffamazione contro Depp avesse avuto un impatto sul franchise della Warner Bros. Nonostante quindi tutto questo caos e la petizione su Change.org per far rimuovere Amber Heard da Aquaman 2, per l’attrice non ci saranno conseguenze dopo il verdetto. Ormai il film è stato concluso e la vedremo nei panni di Mera come accaduto nella pellicola precedente.

