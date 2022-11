In queste ore sta facendo il giro dei social lo scatto che immortala Amanda Knox e Raffaele Sollecito a Gubbio. La foto è stata pubblicata dal tabloid Mirror sabato 29 ottobre, e l’articolista ha raccolto le dichiarazioni di Sollecito su quell’incontro avvenuto con la ex fidanzata 15 anni dopo il delitto di Meredith Kercher.

I nostri lettori ci chiedono se la notizia sia vera.

Amanda Knox e Raffaele Sollecito a Gubbio?

Mirror ha pubblicato la notizia il 29 ottobre 2022 e l’articolo è firmato da Laura Connor. Amanda Knox e Raffaele Sollecito si mostrano sorridenti, l’uno accanto all’altra, in una via che si troverebbe a Gubbio.

Il dato è esatto: per la precisione – è sufficiente cercare “tecnocasa gubbio” – Amanda Knox e Raffaele Sollecito si trovano al n.2 di via Palmerucci, come dimostrano le corrispondenze che troviamo con lo strumento Street View di Google. Street View non mostra la filiale di Tecnocasa, ma facciamo notare che Google stesso indica che la foto presente sul servizio è stata scattata (osservare la freccia) nel settembre 2020.

La location corrisponde. Resta da verificare, quindi, se la foto e la notizia siano attendibili.

La notizia e la foto

Data la viralità della notizia, ripresa anche dai quotidiani italiani (Repubblica, Corriere della Sera), i nostri lettori ci hanno chiesto di verificare.

Laura Connor sul Mirror riporta le dichiarazioni rilasciate da Sollecito, che ha spiegato:

Avevamo programmato di andarci il giorno in cui è stato trovato il corpo di Meredith. Avevamo programmato quel viaggio perché ovviamente non sapevamo cosa le fosse successo e quel giorno avevamo tempo libero.

Il corpo senza vita di Meredith Kercher fu rinvenuto il 2 novembre 2007 nell’appartamento di via della Pergola, a Perugia, per cui nello stesso giorno Knox e Sollecito – allora legati da una relazione – avevano pianificato di visitare Gubbio.

Raffaele Sollecito ha spiegato che in quei giorni Amanda Knox si trovava in Italia con la famiglia per un viaggio tra Milano e Perugia. Il loro incontro è avvenuto nel mese di giugno.

La conferma di Raffaele Sollecito all’Ansa

La conferma della notizia è arrivato da uno dei protagonisti di questa storia. Raffaele Sollecito è stato ascoltato dall’Ansa e ha confermato di aver incontrato Amanda Knox durante l’estate a Gubbio.

L’iniziativa è stata sua, ma l’idea di entrambi. Ho provato emozioni contrastanti, sicuramente piacere di stare in buona compagnia. Ma anche tristezza per la tragedia che abbiamo subito.

Sempre Ansa in un altro articolo riporta che Amanda Knox e i suoi familiari hanno incontrato gli ex difensori Luciano Ghirga e Carlo Della Vedova. Ghirga, che ha quindi confermato l’incontro tra la ragazza e l’ingegnere informatico, ha riferito: “Prima era più estroversa, mentre adesso è molto mamma”.

È dunque vero che Amanda Knox e Raffaele Sollecito si sono incontrati a Gubbio nel giugno 2022, 15 anni dopo l’omicidio di Meredith Kercher.

