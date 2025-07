Alyssa Carson ha un curriculum incredibile per una persona di soli 24 anni. A dodici anni aveva già assistito a tre lanci spaziali e frequentato tre campi di addestramento NASA per fanciulli.

A 15 anni si era unita ad un progetto di studio e ricerca spaziale sulla mesosfera (il “POSSUM”) sviluppato dal’ International Institute for Astronautical Sciences for high school and college students alla Embry–Riddle Aeronautical University.

Entro i 17 anni aveva completato per prima il “Passport to Explore Space” programma che prevedeva visitare quattordici location sparse in nove Stati apprendendovi i misteri del cosmo.

A 18 anni è diventata una pilota. Ma non si è fermata qui: il suo sogno è andare su Marte.

Alyssa Carson, la donna che sogna di vivere su Marte (e cosa avete sbagliato su di lei)

Contrariamente a quanto alcuni portali di informazione siano indotti a pensare dal suo “nome da aviatrice” NASABlueberry la Carson non è ancora un’astronauta.

E’ una laureanda in Astrobiologia, una speaker per i TEDx Talk, una serie di eventi indipendenti basati sulle regole dei più vasti TED Talk dove personalità di elevata e comprovata cultura discutono di argomenti della modernità.

Non è però affiliata con la NASA, né tecnicamente astronauta.

Ma la sua collezione di traguardi dimostra una cosa: se sono previste le prime missioni su Marte nei prossimi cinque anni, la Carson non smetterà di macinare traguardi finché non le sarà detto che lei ne farà parte.

Questo è il suo sogno.

