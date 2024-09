Alterate le ultime notizie su Eleonora Giorgi oggi con gli italiani in lacrime

Ci sono dei post che girano sui social talmente “furbi“, che è impossibile non parlare di “acchiappaclick“, considerando quanto constatato oggi a proposito delle ultime notizie su Eleonora Giorgi. In particolare, come tutti sanno la nota attrice sta lottando con tutte le sue forze contro un brutto male, al punto che le recenti interviste rilasciate dalla diretta interessata non promettono nulla di buono. Insomma, situazione da monitorare con attenzione, sperando di ricevere prima possibile riscontri più incoraggianti.

Ancora un malinteso con le ultime notizie su Eleonora Giorgi oggi: occhio agli “italiani in lacrime”

Con queste premesse, evidentemente qualcuno ha pensato di poter tranquillamente ricondividere contenuti su Facebook che lasciano pensare al peggio. Già, perché pubblicare la foto di Eleonora Giorgi ed aggiungere “italiani in lacrime” tramite il testo incluso nella foto, per forza di cose ci porta in quella direzione. Ed è così che a noi tocca seguire il medesimo iter di giugno, quando sulle nostre pagine abbiamo già dovuto smentire una volta i rumors che davano per morta la famosa attrice.

Come riportato in precedenza, è giusto non ignorare lo stato delle cose. E, ad oggi, la realtà dei fatti ci dice che le condizioni di Eleonora Giorgi siano molto preoccupanti. Vedere per credere quanto riportato pochi giorni fa da una fonte come Vanity Fair. Pur prendendo atto di questi aggiornamenti, occorre rispetto verso la sua persona e verso una famiglia che evidentemente vive un momento non semplice in questo senso.

Da parte nostra, la raccomandazione che vogliamo condividere con tutti coloro che ci leggono è sempre la stessa in situazioni del genere. Attendiamo aggiornamenti ufficiali dai diretti interessati, senza ricondividere post di furbetti, alla costante ricerca di click tramite i link che vengono puntualmente posizionati nei commenti a questi post. Vedere per credere quanto riscontrato oggi con le ultime notizie su Eleonora Giorgi e sul malinteso per il quale l’abbiamo pensata morta.

