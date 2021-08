Sicuramente è l’opera di un burlone, ma nelle ultime ore è stato messo all’asta il fazzoletto usato da Leo Messi durante la conferenza stampa in cui annunciava il suo addio al Barcellona. Il campione, infatti, non ha retto all’emozione mentre salutava la sua squadra e si è servito di un fazzoletto, offertogli dalla moglie Antonela Roccuzzo, per asciugare le sue lacrime. Eppure sul sito di acquisti online Mercado Libre è comparso un annuncio in cui la reliquia è resa disponibile per la vendita a prezzi esorbitanti.

La notizia è riportata in Italia dal Mattino, ma compare anche su Corriere dello Sport e altre testate. L’annuncio è ancora online, anche se compare modificato rispetto alla versione inizialmente riportata dai quotidiani. Sport.es scrive:

Il venditore avrebbe assistito alla cerimonia di commiato all’Auditori 1899 e avrebbe visto un’opportunità nel fazzoletto. Quindi l’avrebbe raccolto nel bidone della spazzatura.

Per il momento Leo Messi non ha commentato, ed escludiamo che lo faccia.

