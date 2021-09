Alla manifestazione ‘no green pass’ di Roma annunciano 100.000 persone: la Questura dice altro

Non eravamo presenti alla manifestazione ‘no green pass’ di Roma organizzata ieri 25 settembre e, di conseguenza, da parte nostra non leggerete sentenze a proposito del numero di persone che hanno deciso di aderire. Tuttavia, dopo avervi parlato nelle scorse settimane di iniziative che probabilmente non hanno avuto il seguito sperato, tocca precisare alcuni concetti. Come? Riportandovi le informazioni raccolte in mattinata, senza alcun tipo di pregiudizio, perché errori pare ci siano stati da una parte e dell’altra.

Verdetti sulla manifestazione ‘no green pass’ di Roma di ieri 25 settembre

Andiamo con ordine. Perché parliamo di superficialità su entrambi i fronti, in merito all’affluenza presso la manifestazione ‘no green pass’ di Roma organizzata ieri 25 settembre? Da un lato abbiamo diversi siti che hanno contato pochissime persone. Per la precisione, tra le 300 e le 400 unità. Numeri che, se confermati, andrebbero ad evidenziare un altro flop per gli organizzatori. Allo stesso tempo, la pagina Facebook ‘Fronte del dissenso’ ha pubblicato un video in cui qualcuno sul palco ha annunciato 100.000 presenze.

Come spesso avviene in queste circostanze, la verità è nel mezzo. Anzi, non proprio nel mezzo, ma non è riconducibile né ad un polo, né all’altro. Testate nazionali, come Repubblica e Corriere per intenderci, non hanno effettuato conteggi facilmente contestabili, ma citano fonti interne alla Questura, secondo cui alla manifestazione ‘No Green Pass’ di Roma che si è tenuta ieri 25 settembre c’erano solo tremila persone.

Ammettiamo per un attimo che questo numero non sia super preciso. Risulta ugualmente complicato che ci si possa avvicinare anche lontanamente ai numeri che sono stati riportati durante la manifestazione ‘no Green Pass’ di Roma, organizzata a Piazza San Giovanni nella giornata di sabato. Da sempre, anche in politica, la Questura è costretta a fornire stime differenti sull’affluenza ad eventi simili, rispetto a quanto affermato dai partiti o da, come in questo caso, organizzatori di eventi.

