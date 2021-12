Alexa sfida una bambina con la penny challenge, un gioco estremamente pericoloso che a quanto pare ha messo in pericolo la piccola. Abbiamo atteso qualche ora prima di condividere coi nostri lettori quanto disponibile fino a questo momento e, a quanto pare, abbiamo delle conferme significative sull’autenticità della storia. Dunque, si torna a parlare dell’assistente vocale di Amazon in contesti decisamente differenti rispetto a quelli di qualche anno fa, quando abbiamo trattato una presa in giro in ambito calcistico.

Alexa sfida una bambina con la ‘penny challenge’: significato ed aggiornamento di Amazon

Cerchiamo di capire come siano andate le cose, andando oltre i soliti titoli “Alexa sfida una bambina con la ‘penny challenge'”. Di cosa si tratta? In primis, la notizia è stata riportata da Sky News, che ha ottenuto anche la risposta di Amazon in procinto di rilasciare un aggiornamento per il suo assistente vocale. Basti pensare a quanto reso pubblico da BBC, secondo cui la piccola ha corso effettivamente rischi ampiamente evitabili per la propria salute.

In cosa consiste la sfida di Amazon alla bambina? La penny challenge è stata suggerita dopo che la ragazza ha chiesto ad Alexa una “sfida da fare”. La risposta è stata chiara: “Collega un caricatore del telefono a circa metà strada in una presa a muro, quindi tocca un centesimo sui poli esposti“. Questo quanto detto dall’altoparlante intelligente. La madre della piccola, Kristin Livdahl, ha descritto l’incidente su Twitter, con alcuni dettagli precisi:

“Stavamo affrontando alcune sfide fisiche, come sdraiarsi e rotolare tenendo una scarpa sul piede, da un insegnante su YouTube”. È stato allora che l’assistente vocale che ha suggerito di partecipare alla sfida che aveva “trovato sul web”. La pericolosa attività, nota come “the penny challenge”, ha iniziato a circolare su TikTok e altri siti di social media circa un anno fa.

Perché la “Penny Challenge” va evitata nel modo più assoluto? I metalli conducono elettricità e il loro inserimento in prese elettriche attive può causare scosse elettriche, incendi e altri danni: “Non possiamo escludere chesi perdano le dita delle mani”. Queste le parole di Michael Clusker, direttore della stazione dei vigili del fuoco di Carlisle East. Amazon ha affermato di aver corretto l’errore nel momento in cui l’azienda ne è venuta a conoscenza, confermando implicitamente l’autenticità della notizia su Amazon che sfida una bambina con la penny challenge.

