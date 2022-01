Alexa non funziona: disservizi per la rete Amazon e per i dispositivi Echo

Un brutto risveglio per i patiti della moderna domotica e dei servizi Alexa: da questa mattina Alexa non funziona.

Il disservizio, registrato sui maggiori servizi di verifica online, si registra da questa mattina. I sintomi sono sempre gli stessi: i dispositivi Echo Dot (quelli col semplice altoparlante) si illuminano per pochi secondi percependo il comando ma gli danno seguito solo sporadicamente (quasi mai).

I dispositivi Echo Show, quelli col monitor, restituiscono invariabilmente l’errore “si è verificato un problema”.

Inutile provare a riavviare il router o disconnettere temporaneamente i dispositivi come suggerito dalla guida: il problema è sulla rete di Amazon, e c’è solo da aspettare.

Se Alexa non funziona, non è detto però che non ci siano soluzioni per rimediare ai problemi più comuni. Nonostante sia impossibile aggiungere nuove sveglie, stamattina la sveglia dell’Echo Dot nel nostro ufficio, impostata periodicamente, ha suonato comunque.

Parimenti siamo riusciti a spegnere tutte le lampadine smart collegate ai nostri account agendo sui menù del dispositivo Show: cose di cui tenere conto se avete lasciato lampadine smart accese su piantane o lampadari senza interruttore esterno.

L’unica cosa da fare al momento se Alexa non funziona è quindi aspettare.

AGGIORNAMENTO: Il disservizio alle ore 11:30 sembra essere del tutto rientrato.

Salvo qualche inevitabile colpo di coda dato da chi ha staccato i dispositivi e li riattaccherà tutti assieme, l’emergenza si avvia alla risoluzione

