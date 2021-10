Alec Baldwin spara sul set e uccide la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, mentre il regista Joel Souza rimane ferito. L’incidente è avvenuto nel New Mexico, più precisamente al Bonanza Creek Ranch, durante le riprese del film western Rust. Le dinamiche dell’episodio sono ancora oggetto di indagine e secondo le prime notizie l’attore si è subito consegnato agli investigatori per essere interrogato e ricostruire i fatti.

La BBC riporta che secondo le prime indagini l’incidente è stato provocato da un malfunzionamento di una pistola a salve, un’arma di scena impiegata per le riprese. Secondo il New York Times sono in corso gli accertamenti per appurare se gli spari siano partiti durante le riprese o durante le prove di scena. Gli inquirenti sono soprattutto alla ricerca del proiettile che è costato la vita alla direttrice della fotografia e il ferimento del regista.

La redazione del New York Times ha tentato di mettersi in contatto con i produttori del film e con il portavoce di Alec Baldwin, ma senza risultati. Tuttavia, sempre il NYT, riferisce che la casa di produzione Rust Movie Productions LLC ha dichiarato quanto segue:

L’intero cast e la troupe sono devastati dalla tragedia di oggi e inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Halyna e ai suoi cari. Abbiamo interrotto la produzione del film per un periodo di tempo indeterminato e stiamo collaborando pienamente con le indagini del dipartimento di polizia di Santa Fe. Forniremo servizi di consulenza a tutti coloro che sono collegati al film mentre lavoriamo per elaborare questo terribile evento.

L’ufficio dello sceriffo di Santa Fe, come riferisce la stampa locale, in un comunicato stampa ha dichiarato che in questa vicenda non ci sono indagati. Alec Baldwin è stato visto in lacrime, sconvolto e duramente provato all’esterno dell’ufficio dello sceriffo di Santa Fe. Per il momento le indagini sono “aperte e in corso”.

Tra le ipotesi formulate dalla stampa locale e internazionale, si cercano analogie con l’incidente che costò la vita a Brandon Lee sul set del film Il Corvo.

