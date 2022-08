Alberto Angela separato dalla moglie e senza fede: ignorato il rapimento del 2002

Tra le tante notizie prive di fondamento su Alberto Angela, a distanza di pochi giorni dalla morte del papà Piero, c’è anche quella relativa al fatto che sarebbe separato dalla moglie Monica. Una vicenda che abbiamo provato ad analizzare di recente con un altro articolo, precisando che non ci siano elementi sufficienti per avvalorare una tesi del genere. Nel tentativo di rafforzare l’indiscrezione, c’è chi ha fatto notare che durante il funerale di Piero Angela, i due non fossero vicini, mentre lui era privo di fede al dito.

Una risposta a chi parla di Alberto Angela separato dalla moglie e senza fede

Ebbene sì, c’è una spiegazione anche su questo. Chi parla di Alberto Angela separato dalla moglie e senza fede, infatti, ha coscientemente o incoscientemente ignorato il rapimento del 2002. A tal proposito, ci sono interviste che il diretto interessato ha rilasciato per spiegare le 15 ore da incubo vissute in Nigeria, come riportato anche da Repubblica:

“Dopo l’assalto sono seguite quindici ore di terrore: sotto tiro, calci nel costato, pugni alla tempia, schiaffi a mano aperta per sfondarti i timpani, interrogatori con urla e violenze psicologiche”.

Insomma, se da un lato è vero che Alberto Angela da anni si mostri in pubblico senza fede al dito, questo non comporta il fatto che si sia automaticamente separato da sua moglie Monica. Tutto ha una spiegazione e, benché il conduttore abbia sempre parlato pochissimo della sua vita privata, è probabile che dopo un evento così traumatico abbia deciso di non acquistare una fede matrimoniale sostitutiva. Magari per rimuovere quel ricordo.

Staremo a vedere se dal diretto interessato arriveranno prese di posizione ufficiali per smentire la notizia in questione. Resta il fatto che la fede gli sia stata rubata nel 2002 e che parlare di Alberto Angela separato da sua moglie solo per questo dettaglio abbia poco senso. Considerando anche l’elevato numero di persone che sono solite non indossare l’anello, pur non avendo problemi di coppia.

