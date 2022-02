Al via l’anagrafe delle Criptovalute: il mondo delle criptovalute passa da una fase di “deregulation” ai tentativi di regolamentazione.

Anche abbastanza stringenti, ma come sempre accade, tentare di stringere la sabbia nel pugno chiuso significa rischiare di far sfuggire granelli.

Al via l’anagrafe delle Criptovalute, gli operatori nell’OAM

Il testo prevede una anagrafe delle criptovalute, e l’iscrizione degli operatori all’Organismo di Operatori, Agenti e Mediatori Creditizi.

Le Criptovalute saranno dunque censite, gli Operatori valutati e sottoposti ai medesimi controlli con GdF, polizia valutaria, antiterrorismo ed antimafia degli altri operatori finanziari sul territorio.

Il censimento dovrebbe partire entro 90 giorni, con periodici controlli e il rischio di oscuramento per gli inadempienti.

Le criticità

Parliamo di una normativa nazionale più stringente di quella Europea, in un quadro in cui sostanzialmente manca un raccordo transnazionale.

Il sospetto di alcuni analisti è che non tutti gli operatori possano aderire al censimento, uscendo così da un mercato percepito come piccolo, oppure aprendo una via di incertezza e contenziosi, con MilanoFinance a ricordare che anche gli operatori particolarmente collaborativi potrebbero rivendicare il fatto di essersi registrati in paesi UE con normative meno stringenti.

In ogni caso, il futuro è ancora da vedersi: e si avvicina a grandi passi.

