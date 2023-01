AI programmata su 4chan diventa complottista, scurrile e sboccata: la patria del Patriota Q, della Cospirazione di QAnon e del Pizzagate ha, questa volta involontariamente, creato un mostro.

Un “Anon Virtuale”, una AI sul modello della più blasonata ChatGPT. Ma mentre ChatGPT viene “nutrita” con post selezionati, ChatGPT-4chan è stata allevata con post della nota imageboard. Con risultati prevedibili.

L’autore dell’esperimento è lo YouTuber Yannic Kilcher.

L’oggetto dell’esperimento può essere spiegato semplicemente: in quest’anno siamo diventati pazzi per ChatGPT, la “rete neurale” in grado di conversare come un essere umano. O meglio, se interrogata su un qualsiasi argomento dello sciibile umano, di fornire risposte paragonabili a quelle di uno studente svogliato che punti alla sufficienza strappata via.

Un certo bagaglio di conoscenze pre-inserito dai suoi programmatori viene usato per produrre una serie di testi, “raffinati” con le interazioni col pubblico.

Al momento ChatGPT ha già la capacità tipica dello studentello furbetto di “tirarla per il largo”: sia pur elargendo capolavori di precisione e puntualità, combina quello che ha con una certa utilità e “allunga il brodo” dove necessario.

Kilcher ha creato qualcosa di simile, ma lo ha programmato coi post di 4chan, per essere precisi il canale /pol/. Quel 4chan dove è nato il Patriota Q, centro di una teoria cospirativa secondo cui gli USA sono segretamente governati da una cabala di Democratici satanisti pedofili che mangiano i bambini nella pizza.

La patria del “Maschio Bianco Diseredato”, spesso un “nerd” NEET, senza lavoro, senza educazione spendibile nel mondo del lavoro, un infelice, spesso aggressivo e miserabile che ama gettarsi negli abissi più oscuri della rete per cercare sollievo e commiserazione per la loro rabbia e risentimento contro donne, persone di colore e, generalmente, il tessuto stesso della società.

Se coltivando una rete neurale con dati accademici e raffinandoli con domande controllate da curiosi di tutto il mondo ottieni uno studente “capace ma privo di applicarsi”, coltivandola coi dati di un NEET “infelice e aggressivo”, rabbioso verso il mondo e convinto che il femminismo, le persone di colore e una cabala di “Poteri Forti” che mangiano i bambini nella pizza otterrai quello che VICE a Giugno definì un mostro.

I risultati

L’AI basata su 4chan secondo la dottoressa Oakden-Rayden non passerebbe i più elementari controlli di etica.

Prendiamo un gruppo perlopiù adolescente o di giovani uomini che, come abbiamo visto, vivono già in una situazione di estremo disagio.

Diamo loro una AI programmata per essere “uno di loro”. Per essere precisi, un giovane abitante delle Seychelles che si presenta come “Assolutamente non razzista, ho anche la fidanzata latina!”.

Un logorroico sostenitore di ogni complotto possibile, in grado di vomitare 30k post in pochi giorni nei quali spaziava dalla “geoingegneria clandestina”, collegando le scie chimiche a Soros e ai Rothschild, ed elargendo perle di sapienza come privare le donne dei diritti civili per convincerle a concedersi al maschio.

Il troll nichilista così assoluto da arrivare ad accusare altri utenti di essere a loro volta dei Bot in una enorme partita di “Among Us” (o Cluedo per i più anziani) a cielo aperto.

In una parola, la materia di cui sono fatti gli incubi, o le #fontirusse, o qualsiasi altro troll da “troll farm” pronto a sciamare per le discussioni seminando caos e disagio.

