In Africa del Sud, almeno sui social, è scontro le ambasciate sul concetto di “denazificazione” espresso da Vladimir Putin con l’annuncio dell’offensiva. Questa mattina l’ambasciata russa ha twittato un messaggio di ringraziamento per tutti i messaggi di solidarietà ricevuti dallo scoppio del conflitto. Nel ricambiare l’affetto di associazioni e cittadini, gli ambasciatori russi hanno scritto: “La Russia sta combattendo il nazismo in Ucraina come 80 anni fa”, una frase che agli ambasciatori tedeschi non è piaciuta.

Ricordiamo, infatti, che nel videomessaggio con cui Putin ha annunciato la sua “operazione militare speciale” ha giustificato la sua scelta come “de-nazificazione dell’Ucraina”, espressione che oggi viene ripresa dall’ambasciata russa.

Gli ambasciatori tedeschi non ci stanno, e rispondono al tweet dei colleghi russi in Sudafrica per cercare di rimettere ordine al discorso.

Per il momento lo scontro tra ambasciate tedesca e russa sembra essersi concluso.

Sorry, but we can't stay silent on this one, it's just far too cynical. What 🇷🇺 is doing in 🇺🇦 is slaughtering innocent children, women and men for its own gain. It's definitely not "fighting Nazism". Shame on anyone who's falling for this. (Sadly, we're kinda experts on Nazism.)

