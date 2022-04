Adriano Celentano è morto oggi: il ritorno dei famosi titolacci che disinformano

Adriano Celentano è morto oggi, stando a quello che si percepisce tramite alcuni articoli disponibili in rete, con titoli assai discutibili. Si potrebbe parlare di bufala, come avvenuto nel 2015 con un altro articolo che abbiamo portato alla vostra attenzione, ma il discorso in questo caso è differente. Già, perché qualche “sitarello” ha pensato “bene” di provare a fare un boom di click per qualche ora, nel tentativo di ingannare il lettore. Il solito “dico e non dico”, creato ad arte in modo da rispondere agli insulti con una difesa d’ufficio in stile “non abbiamo mai detto che sia passato a miglior vita”.

Non è vero che Adriano Celentano è morto oggi

Premesso che il compito del lettore dovrebbe essere sempre quello di approfondire e di andare oltre i titoli, tutto ciò non deresponsabilizza l’articolista del giorno. Scrivere “Adriano Celentano non ce l’ha fatta“, magari allegando una bella foto in anteprima con il testo “non lo vedremo più“, rappresenta chiaramente un tentativo di “acchiappaclick“. Non a caso, si è diffusa in rete la notizia in stile “Adriano Celentano è morto”.

Non ci sono riscontri ufficiali in merito, per fortuna. Gli ultimi aggiornamenti sul molleggiato ci parlano della profonda tristezza di Claudia Mori, che spera di lasciare questo mondo prima del suo compagno per non dover soffrire della separazione. Al di là di questi discorsi, disponibili in rete, resta la chiara disinformazione sulle sorti e sulle attuali condizioni di salute del cantante.

Chi ha provato ad ingannarvi, con un titolo in stile “Adriano Celentano è morto” (pur non utilizzando questi termini espliciti), ha semplicemente fatto sapere che il diretto interessato non molto tempo fa ha deciso di lasciare i social. Una fase particolare della sua vita ed alcuni contenuti televisivi che non gli sono andati a genio. Il punto resta un altro, con un pessimo “acchiappaclick” che ha generato segnalazioni nella nostra posta.

