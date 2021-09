Adinolfi riesce a pungere Paola Egonu campione d’Europa: replica di Ivan Zaytsev da campione

Fa discutere non poco la presa di posizione da parte di Mario Adinolfi, che ancora una volta ha sentito la necessità di dire la sua a proposito di Paola Egonu e dell’Italvolley dopo che le azzurre hanno conquistato il titolo di campioni d’Europa ieri sera contro la Serbia. Con relativa presa di posizione da parte di Ivan Zaytsev. Una questione ed una polemica che abbiamo già trattato ieri sera e che oggi 5 settembre si arricchisce di un’uscita abbastanza discutibile da parte di questo personaggio politico, soprattutto se proviamo a contestualizzare il tutto.

Cosa ha detto Adinolfi a Paola Egonu, con la risposta di Ivan Zaytsev

Andiamo con ordine. Adinolfi durante le Olimpiadi ha detto a più riprese che a suo modo di vedere Paola Egonu non meritasse di diventare portabandiera, nonostante un curriculum da campionessa assoluta. La giocatrice azzurra ha alternato buone prestazione ad altre decisamente meno convincenti e l’Italia è uscita prematuramente dal torneo. A quel punto, lo stesso Adinolfi ha rincarato la dose, cercando di rafforzare la sua tesi iniziale.

Ieri, la nazionale italiana si è riscattata battendo in finale degli Europei la Serbia. Le padrone di casa erano nettamente favorite alla vigilia, ma con una prestazione fantastica, le azzurre hanno conquistato lo stesso titolo della nazionale di calcio lo scorso mese di luglio. Trofeo, quest’ultimo, esaltato moltissimo da Adinolfi. Commentando la vittoria dell’Italvolley femminile su Twitter, invece, il politico ora pare pensarla diversamente, ricordando la brutta olimpiade di Paola Egonu e chiudendo male il suo post: “Sono lieto che in un torneo di rilevanza minore abbia fatto bene“.

In tanti, gli hanno fatto notare una certa mancanza di coerenza sulla sua concezione degli Europei. Fino ad arrivare ad un campione assoluto della pallavolo maschile, vale a dire Ivan Zaytsev. L’azzurro, infatti, non le ha mandate a dire a Mario Adinolfi dopo l’ennesimo attacco a Paola Egonu: “Guarda che se anche te lo chiedono un parere, puoi benissimo non scrivere fesserie è questo il punto“.

