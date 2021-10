Adinolfi costretto a rispondere se sia vaccinato in TV mentre il Papa lo definisce atto d’amore

La puntata di Zona Bianca andata in onda mercoledì sera ha presentato diversi spunti interessanti, vedendo protagonista anche Mario Adinolfi. Oltre a parlare del ddl Zan, come abbiamo riportato nei giorni scorsi a proposito della discussione con Cecchi Paone, è stato poi toccato il tema vaccini, al punto da essere costretto ad affermare se fosse vaccinato o meno. Il tutto, a margine della discussione in puntata sui preti che consigliano ai propri fedeli di non procedere con la somministrazione dello stesso vaccino.

Mario Adinolfi dice che non è vaccinato, nonostante le linee guida del Papa

In particolare, come si nota dalla puntata intera di Zona Bianca del 27 ottobre attorno al minuto 2:27:00, ad un certo punto a Mario Adinolfi ha detto la sua sulla campagna in corso in Italia, facendo presente di non essere vaccinato. Da parte sua, nessun dettaglio in merito. Dunque, non sappiamo se si tratti di una scelta forzata, magari per altre patologie che al momento sconsigliano di procedere, oppure se quella di Mario Adinolfi sia semplicemente una decisione di principio.

Argomenti delicati, senza voler entrare nel merito della decisione di questo controverso esponente politico. Resta il fatto che in tanti si siano posti il quesito che ora ha una risposta, anche perché la Chiesa, nella persona del Papa, da sempre ha spinto verso il vaccino. Definito come vero e proprio atto d’amore verso sé stessi e per gli altri. Ecco perché la decisione di Mario Adinolfi stride con alcune sue teorie portate avanti sia sui social, sia in tv.

Dunque, fine di un’altra telenovela, a prescindere dal modo in cui si voglia inquadrare la scelta fatta da Mario Adinolfi. Ora sappiamo se sia vaccinato o meno, in attesa di capire come decideranno di esporsi personaggi in qualche modo vicini alla Chiesa e alla parola di Dio in Italia.

