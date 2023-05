“Addio ad Adriano Celentano”: come stanno sfruttando una sua vecchia dichiarazione

Qualcuno sta “pensando bene” di dare l’addio ad Adriano Celentano. No, il Molleggiato non è passato a miglior vita per fortuna, nonostante in passato ci abbiano già provato a farlo fuori con le fake news sulla sua morte. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato a suo tempo con altri approfondimenti. In questo frangente, invece, è stata scongelata una sua dichiarazione nemmeno così fresca, resa pubblica via social in seguito al Festival di Sanremo.

Stanno dando l’addio ad Adriano Celentano, giocando coi titoli a partire da una sua vecchia dichiarazione

Per farvela breve, l’addio ad Adriano Celentano sarebbe legato alla sua esclusione dal mondo della tv. Tutto è nato da una sua battuta, essendo di parere differente rispetto all’attuale governo in merito alla qualità dello show sanremese. L’artista, infatti, a differenza dell’attuale Esecutivo ha molto apprezzato il lavoro portato avanti nel 2023 da Amadeus. Il suddetto disaccordo, a suo modo di vedere, avrebbe innescato una reazione a catena che nei mesi successivi gli avrebbe tolto spazio mediatico.

A prescindere dal fatto che le cose andranno o meno così, l’addio ad Adriano Celentano si riferisce proprio a questa battuta. Peccato che molti titoli sui social, per non parlare quelli di alcuni siti, lascino intendere qualcosa di più grave ed estremo. No, il Molleggiato da quello che ci risulta gode di ottima salute e al momento non ci sono i presupposti per credere che le cose non stiano così.

Insomma, oggi 17 maggio non c’è alcuna buona ragione per dare l’addio ad Adriano Celentano, alla luce di alcuni post apparsi soprattutto su Facebook che creano non poca confusione sullo stato di salute di un volto iconico per la tv e la musica italiana. Del resto, è sufficiente leggere più nello specifico questi articoli per rendersi conto che effettivamente ci si riferisca ad una sua vecchia uscita pubblica sul Festival di Sanremo.

