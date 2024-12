Acceso confronto su Sportitalia per i favori arbitrali all’Inter: come è andata tra Palmeri e Pavan

Crea discussioni, soprattutto sui social, una discussione andata in scena su Sportitalia tra Pavan e Palmeri, giornalisti che, per motivi diversi, non hanno mai nascosto la propria fede calcistica. Rispettivamente vicini ai mondi di Juventus ed Inter, nei giorni scorsi i due hanno battibeccato in merito a possibili favori arbitrali all’Inter, con il secondo che in quel momento era in collegamento da Monza per anticipare i temi della sfida di questa sera contro la stessa Juve.

Questione favori arbitrali all’Inter: cosa c’è dietro lo scontro tra Pavan e Palmeri

In particolare, sono indirettamente tornate attuali le discussioni dei giorni scorsi, in merito all’esposizione nella bacheca nerazzurra della coppa riguardante lo scudetto 2006. Quello che, per inciso, è stato vinto sul campo dalla Juventus prima che le sentenze di Calciopoli portassero poi all’assegnazione del titolo ai nerazzurri. Da quel momento, tutto è cambiato in merito alla rivalità tra le due tifoserie, come si percepisce in modo molto chiaro anche dal video che sta girando in queste ore.

Come sono andate le cose? Palmeri, da Monza, stava ricordando una serie di episodi arbitrali che sono andati contro la squadra di Nesta. Dallo studio di Sportitalia, Pavan ha ricordato come tra questi ci fosse il caso di un giocatore del Monza lanciato in porta allo scadere contro l’Inter, prima che il fischio del direttore di gara interrompesse l’azione in questione. Un errore di valutazione, vista la norma del vantaggio non applicata, creando un danno ai padroni di casa in quel frangente.

Stando al video disponibile su Instagram, si nota che Palmeri risponda affermando che il fischio sia arrivato molto prima dello sviluppo dell’azione, anche se le moviole di quelle settimane abbiano evidenziato che, effettivamente, l’arbitro abbia stoppato il giocato un istante dopo. Facendo giustamente arrabbiare il Monza. Insomma, anche oggi si discute dei presunti favori arbitrali all’Inter.

