Abramovich presenta sintomi di avvelenamento, il portavoce conferma

Abramovich presenta sintomi di avvelenamento è la notizia del giorno. Notizia che, ovviamente, in questi tempi di guerra va presa con le dovute molle, e che ci consente il tag “ci segnalano che”.

Richiede elementi decisamente non alla portata di tutti, ma consente di raccogliere elementi essenziali.

Da un lato abbiamo il Wall Street Journal che annuncia sintomi di avvelenamento per l’oligarca e i membri della negoziazione Ucraina.

Dall’altro l’iniziale smentita del negoziatore ucraino Mikhailo Podolyak.

Abramovich, che nonostante la sua vicinanza al Cremlino si era offerto come mediatore cercando una soluzione pacifica e per questo oggetto di una richiesta di esenzione da Kiev da molte delle sanzioni che hanno colpito gli altri oligarchi “falchi” rispetto alle posizioni aggressive della Duma.

Ma è il portavoce dell’oligarca a confermare la teoria per cui Abramovich presenta sintomi di avvelenamento, nonché la presenza di sintomi sospetti nell’oligarca e in altri negoziatori. Sintomi come desquamazione e irritazioni cutanee e oculari di entità sufficiente a interferire con la visione.

I sintomi sono rientrati rapidamente e tutti gli interessati sarebbero fuori pericolo.

Il gioco di smentite e conferme rende impossibile una accurata verifica, ma la statistica anche recente ci ricorda un lungo elenco di personaggi invisi a Mosca o “accusati” di aver agito contro i dettami della Duma che hanno scoperto la loro dieta arricchita di “integratori”.

Dalla capsula velenosa contenuta in un fantasioso ombrello-siringa del 1978 che uccise Georgi Markov fino al Novichok trovato nel corpo di Navalny, il veleno è sia mezzo di omicidio che di “avvertimento”.

In questo caso sembrerebbe di avvertimento: gli interessati avrebbero consumato un blando snack a base di acqua e cioccolata, sufficiente per causare un forte fastidio, ancorché non letale, come mezzo per far percepire la propria presenza.

O forse una intossicazione alimentare, ancorché assai sospetta.

