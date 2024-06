Ci segnalano i nostri contatti un post X chiamato “Abbiamo importato il terzo mondo”, che dovrebbe secondo la didascalia e i commenti di riposta raffigurare uno straniero che si masturba dinanzi ad un non meglio precisato “luogo pubblico”.

Ovviamente il luogo pubblico citato non esiste in Italia, non vi è traccia del luogo preciso nello spezzone, che è tratto da un video pornografico (attenzione, NSFW) del genere esibizionismo (quelli che raffigurano gente che compie atti osceni in pubblico).

Video comprendente il finale in cui un poliziotto, evidentemente in divisa non Italiana (bensì all’apparenza Brasiliana), porta via l’esibizionista.

“Abbiamo importato il terzo mondo”, ma è un video porno straniero

Il video porno viene infatti dalla pagina “This vid”, ed è titolato “Leave it to the cops to ruin a good time! lol”, ovvero “Ci volevano gli sbirri per rovinare il divertimento”, è stato pubblicato da un account americano e raffigura una scena evidentemente non Italiana.

Tra i commenti però appare chi sì, ammette che la didascalia è un falso, che affermare che il video sia girato in Italia è un falso ma “è il concetto quello che conta” e “Di video così ne puoi trovare 1000“, ma curiosamente, di video così ne trova zero ed è costretto a condividere porno americani dichiarandoli video italiani.

Il che rende tutto una bufala.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.