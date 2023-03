A tutti l’SMS GLS fasullo: messaggio con tracking del pacco che non esiste

Sta arrivando a tantissimi italiani, anche alla nostra redazione, il fantomatico SMS GLS assolutamente fasullo, con il quale l’utente finale viene avvisato tramite messaggio che sarebbe disponibile il tracking di un pacco che in realtà non esiste. Una storia che presenta molti elementi in comune con quella che abbiamo analizzato più di un anno fa sul nostro sito e che, a marzo 2023, evidentemente richiede un approfondimento che possa fare la differenza per il pubblico.

Come fronteggiare l’SMS GLS fake: impariamo a riconoscere il messaggio con tracking del pacco che non esiste

Allo stato attuale, quali sono gli elementi che aiutano ad individuare l’SMS GLS fake? Il messaggio con tracking del pacco che non esiste, in realtà, non rappresenta una minaccia per tutti coloro che non hanno effettuato di recente ordini di prodotti online. Certo, gli utenti meno esperti potrebbero essere invogliati a selezionare il link presente nel messaggio per semplice curiosità, avendo poca dimestichezza con queste pratiche di truffa. Inutile dire che in circostanze simili sia necessario cancellare la suddetta comunicazione.

Per quanto riguarda il pubblico più a rischio, in relazione a chi attende in questi giorni la consegna di un prodotto regolarmente acquistato online, le considerazioni da fare sono molteplici. Ad esempio, verificate che il tracking del pacco sia disponibile nella vostra area utente, all’interno dello shop dove avete effettuato l’ordine. In quel contesto specifico, infatti, avrete la certezza assoluta di non incappare in truffe e link non autorizzati.

Ricordate che raramente un corriere dia informazioni ai propri clienti in queste modalità, motivo per il quale occorre una diffidenza “di base” quando si riceve l’SMS GLS che preannuncia una consegna. Già, perché il messaggio con tracking del pacco che non esiste mira soltanto a farci effettuare piccoli pagamenti extra, che in realtà servono ai malintezionati per rubare i dati sensibili della nostra carta di credito.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.